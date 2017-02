A 10 años del femicidio de Sandra Ayala Gamboa, se renueva el pedido de justicia









En la jornada de hoy se cumplen diez años del hallazgo en el ex edificio de Rentas (Avenida 7 entre 45 y 46) del cuerpo de Sandra Ayala Gamboa, una joven peruana que había llegado a La Plata para estudiar Medicina.

A modo de conmemoración y pedido de Justicia, familiares y distintas organizaciones realizan distintas actividades durante toda la jornada. Primero hubo una conferencia de prensa en Fiscalía y se concentra en 7 entre 45 y 46 (ex Rentas) para luego marchar exigiendo la reapertura de la causa.

Nelly Gamboa, la mamá de Sandra, dio inicio a una radio abierta y distintos números artísticos. El acto central será a las 18 horas con una marcha que culminará se dará lectura al documento acordado. Las organizaciones y la madre de Sandra reclaman la “reapertura de la causa contra los policías cómplices y encubridores, el cambio de fiscal, juicio y castigo a los responsables políticos”.

En diálogo con diario Hoy, la mamá expresó que “ya pasaron 10 años hoy y para mí es como si hubiera sido ayer. Nadie me devuelve a mi hija encima este señor fiscal Cartasegna archivo la causa de los policías , estamos pidiendo que la desactive y pedimos al fiscal general que nos cambie de fiscal.

Agregó que “están preocupados porque se está tratando de salvar a los responsables. La justicia sigue prácticamente encubriendo, sacándole la responsabilidad a los policías que tenían que entrar a ese lugar”.

“Para mí nunca va a pasar el dolor, a mi hija me la matan todos los días me siento mal todos los días y no se me va a pasar nunca y quiero que estos asesinos cómplices y encubridores responsable complicas que siguen sueltos y siguen matándonos. Queremos justicia por eso vamos a estar todo el día en rentas, donde Sandra entró con llaves y salió con llaves hay responsables y los queremos a todos en la cárcel”