A dos meses del doble crimen, se repitió el pedido de justicia











La matanza de los jubilados, asesinados a golpes en La Granja, continúa impune. “No podemos vivir más, la familia está destruida”, dijo el hermano de una de las víctimas

Nuevamente, los vecinos de La Granja y los familiares de los dos jubilados asesinados a golpes en febrero, en el marco de un aparente robo que todavía se mantiene impune, se manifestaron ayer en la puerta de la casa donde sucedieron los sangrientos hechos.

La reunión se llevó a cabo en 143 y 520, donde el pasado 17 de febrero ultimaron a Pablo Vaccaro (74) y a su mujer, Rosa Concepción Diaco (66).

El hermano de ella, Luis, detalló ante este medio que “se cumplieron ya 60 días sin noticias, y por eso estamos de vuelta acá, pidiendo justicia. No podemos vivir más, la familia está destruida”.

Con la voz quebrada, pidió “que los gobernantes o los que se ocupan de esta situación hagan algo. Por lo menos para que nosotros estemos tranquilos”. Además agregó: “En todo este tiempo no tuvimos novedades de nada. Nadie vino a decir si va a pasar algo o no. Para ellos no somos personas y yo quiero saber qué haría un político si esto les pasa a ellos. Estamos destruidos y no tenemos tranquilidad”.

Un hecho atroz

Como informó oportunamente diario Hoy, el doble crimen ocurrió dentro de la finca donde vivían las víctimas, él de nacionalidad italiana, y ambos propietarios de puestos de venta de frutas y verduras. Los investigadores creen que fueron asaltados y atacados por al menos dos delincuentes, que utilizaron guantes y pistolas como elementos intimidatorios, para que la pareja revelara dónde tenía el dinero.

Lo extraño es que no se hallaron faltantes en el lugar y que los homicidios fueron brutales, con demasiada saña. Según la autopsia, ambos fueron golpeados y no tenían signos de puñaladas ni tiros y tampoco fueron maniatados. A él le pegaron la cabeza contra el piso, destrozándole la cara, mientras que ella habría sido golpeada con la culata de las armas.

Álvaro Garganta, fiscal de la causa, aún no tiene pistas firmes para dar con los responsables.