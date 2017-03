A los hachazos, vuelven a robar en una casa de El Mondongo

Fue la segunda vez en dos semanas. Los dueños quieren irse del barrio. Poco antes habían ingresado a la vivienda contigua, donde golpearon a una jubilada y escaparon con 80.000 pesos

Un nuevo robo en barrio El Mondongo puso en alerta a sus vecinos. Esta vez, la víctima fue una señora que hace tan solo dos semanas atrás había pasado por la misma pesadilla. Al dialogar con este medio, Susana, la mujer asaltada, fue contundente al afirmar que quiere irse del barrio, uno de los más conflictivos en los últimos tiempos.

Según fuentes policiales y los propios damnificados, los ladrones actuaron con hachas sobre una casa ubicada en 117 entre 68 y 69 durante la madrugada de ayer. Cansados e indignados, los frentistas hablaron de “zona liberada” y exigieron que se remueva a los agentes de la comisaría Novena, con jurisdicción en la zona.

La propietaria de la vivienda asaltada relató que los cacos “en­traron por los fondos, se metieron al quincho y se llevaron una bicicleta que era de mi hija. Fue a las 4.30 y no pudieron robarse nada más porque escuchamos los ruidos y nos levantamos para asustarlos y que se fueran”.

Dos semanas atrás, la misma familia había sido víctima de un ilícito en el que tuvieron contacto di­recto con los ladrones. “Esta vez, no los vimos. Cuando fuimos hacia don­de habían estado ellos, descubrimos un hacha que habían dejado tirada dentro del garaje. Abrieron el portón y se fueron”, agregó la víctima.

La parte más crítica de su testimonio llegó cuando aseguró que “hay que vivir así, encerrados, con miedo. El otro día entraron a la casa de al lado a las diez de la mañana. Me quiero ir, me quiero ir (sic) de este barrio. No puede ser que yo viva encerrada y ellos estén afuera, saltando rejas con una impunidad terrible”.

La Justicia piensa que una misma banda azota el barrio

El 3 de marzo, en la casa lindera a la vivienda donde ayer se cometió el robo, habían asaltado a una jubilada de 72 años, a quien golpearon y le sustrajeron 80.000 pesos.

En esa ocasión, los tres ladrones actuaron a plena luz del día, maniataron a la mujer y la sometieron a una feroz golpiza. De hecho, todavía pueden verse las marcas en los brazos de la damnificada, como corroboró Trama Urbana, que estuvo ayer en el lugar del hecho.

En aquella oportunidad, el hijo de la víctima había contado que a su madre “se la llevaron para el baño, la mantuvieron atada con un cinturón y le pidieron oro, plata y dólares. Le pegaron en el hombro y se lo dejaron todo hinchado. También tenía un corte en la mano, ya que la golpearon con un arma”. Además del efectivo, se llevaron un rifle de aire comprimido.

Hasta el momento, pese a que ya pasó más de una semana del hecho, nada se sabe de los responsables, y la Justicia investiga si son los mismos malvivientes que entraron en la casa de al lado, la cual ya es la segunda vez que sufre un ilícito de esta índole.

“La zona está liberada”

Un lugareño opinó que “lamentablemente, El Mondongo es una zona liberada por la Policía. ¿Cómo puede ser que les hayan robado dos veces en 15 días? Entraron por los fondos y le destrozaron todo el quincho. Las denuncias se hacen, pero no llegan a ningún lado. Yo vivo en la esquina y no veo un solo patrullero por este barrio, y lo sé porque miro bastante la cuadra”.

Consumado el hecho, un llamado al 911 alertó al Comando de Patrullas La Plata, y un móvil se acercó hasta el lugar. Sin embargo, no pudieron dar con los responsables.