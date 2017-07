A punta de pistola, robaron a una verdulería en Barrio Norte









Delincuentes armados asaltaron una verdulería ubicada en la esquina de 15 y 36 donde, luego de amenazar a la dueña y a los clientes, se alzaron con dinero en efectivo.

"Hacía 1 o 2 años que no me robaban, venía tranquila. Y ayer nos metieron adentro, nos sacaron las billeteras amenazándonos con armas. No pudimos hacer nada", relató a la Red 92 la propietaria del comercio.

Según detallaron a este medio, los ladrones "encañonaron" a las víctimas y las obligaron a entregar tanto billeteras como celulares.

No conformes y bajo amenaza permanente exigían más dinero: finalmente lograron escapar con una suma cercana a los 2 mil pesos.