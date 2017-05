Absolvieron a un médico acusado de mala praxis en un homicidio

El Juzgado Correccional N° 2 de La Plata absolvió a Hugo Oscar Vázquez, un médico de la localidad bonaerense de Saladillo, que le practicó un aborto incompleto a una mujer embarazada de seis semanas y que le provocó la muerte en 2010.

El hecho ocurrió el 2 de julio de 2010, aproximadamente a las 23 horas, cuando la paciente ingresó al consultorio del médico. Mientras estaba siendo atendida por el profesional sufrió un episodio de convulsiones y paro cardiorespiratorio. Por ello, el Dr. solicitó una ambulancia al hospital de Roque Pérez, pero luego lo canceló.

Durante la madrugada, Vázquez volvió a pedir una ambulancia y la joven fue derivada al centro de salud sin su acompañamiento y sin los elementos necesarios para que la paciente pudiera respirar, lo cual le provocó "muerte cerebral", según el abogado de la familia de la mujer, Roberto Méndez.

De acuerdo al informe de autopsia, la paciente falleció como consecuencia de la operación de aborto incompleto, que le causaron convulsiones y una infección que once días más le provocaron la muerte.

Para la familia de la joven, hubo "abandono de persona seguida de muerte" por parte del profesional porque no acompañó a la mujer hasta el hospital además de no contar con el aparato necesario para que ella pudiera seguir respirando en el trayecto. No obstante, en su veredicto, el magistrado citó las declaraciones de los peritos intervientes quienes señalaron que una ambulancia no cuenta con esos elementos, y que sólo se pueden utilizar en un hospital.

"La presencia de un médico en la ambulancia que trasladaba a la paciente al hospital de Saladillo, no hubiera modificado el curso de la infección que le causara la muerte", explicó el juez Eduardo Eskenazy en el escrito.