Santa Fe

Ahorcaron a una docente frente a sus alumnos

Horas antes de la marcha contra la inseguridad que se llevó a cabo en Rosario, una docente de esa ciudad fue atacada por un delincuente dentro de la escuela Simón Bolívar.

El hecho ocurrió en el Barrio Centenario, uno de los más peligrosos de esa localidad. La maestra tenía 37 años y estaba embarazada de siete meses. Mientras daba clases ante sus alumnos de segundo grado, un ladrón ingresó al salón para robrle el celular.

Lorena, la víctima, expresó: “Estaba dando clases con alumnos de 2° grado en un aula que da a un patio. De repente entró un sujeto que me agarró de atrás. Me tomó del cuello y me comenzó a ahorcar. Con la otra mano me puso un objeto en el cuello, pero no pude ver qué era”.

Asimismo, sostuvo: ​“El daño psicológico que te queda es muy grande. Anoche no pude dormir porque a cada rato se me venía la imagen de este tipo. Pensaba que en cualquier momento puede volver a entrar al aula”.