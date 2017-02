Anoche: asesinan a una pareja en una entradera

Ocurrió en 520 entre 142 y 143. Actuaron al menos dos delincuentes. Mataron a una mujer de 66 años y a su esposo de 74. Ambos trabajaban de feriantes. Profundo dolor en el barrio

La inseguridad se cobró dos vidas más anoche en el barrio platense de La Granja, cuando al menos dos delincuentes sorprendieron a una mujer de 66 años mientras ingresaba a su casa y, tras forcejear con ella y su esposo, un hombre de 74 años de nacionalidad italiana, los asesinaron, informaron fuentes policiales y judiciales.

El brutal episodio sucedió pasadas las 20 cuando Concepción Disco (66) volvió a su vivienda ubicada en 520 entre 142 y 143, número 4772, tras visitar a su hija, quien vive en la misma manzana. Pero cuando llegó a la vereda de su finca fue sorprendida por al menos dos sujetos armados, los cuales la encañonaron y la obligaron a meterse a la casa. En el interior de la residencia estaba Pablo Jesús Vaccaro (74), quien al advertir la situación quiso llegar a la cocina desde el living. Un vocero policial le dijo a diario Hoy que en ese instante uno de los delincuentes le disparó y el tiro habría impactado en la cabeza.Vaccaro quedó tendido en la cocina y Concepción fue hallada sin vida en el living, con fuertes golpes. Los investigadores estimaban que también había sido ultimada a tiros.

Trama Urbana estuvo en el lugar y conversó con los vecinos. La pareja asesinada era muy querida y unos cien allegados se acercaron al lugar y se mostraron muy conmocionados. El matrimonio era propietario de varios puestos de venta de la feria de avenida 38, y el 24 de diciembre pasado habían sido víctimas de un escruche cuando desconocidos desvalijaron la vivienda, alzándose con un importante botín.

En el lugar del hecho se hicieron presentes uniformados de la subcomisaría La Unión y de la Distrital Oeste, detectives del gabinete de Homicidios de la DDI La Plata y el fiscal en turno, Álvaro Garganta. Cerca de la medianoche arribaron peritos de la Policía Científica. Vecinos que escucharon los gritos en la casa del matrimonio Vaccaro llamaron al hijo, y cuando este llegó, encontró una escena de sangre y dolor que difícilmente olvidará. Sobre los homicidas poco se sabía anoche. Los pesquisas buscaban testigos y cámaras de seguridad que hayan registrado algún movimiento. El hecho fue caratulado “doble homicidio en ocasión de robo”. Un vecino le dijo a Trama Urbana que la pareja tenía dos hijos y que los hechos de inseguridad en la zona son moneda corriente. “Ya no se puede vivir más así. Concepción y Pablo eran muy trabajadores. No molestaban a nadie y vienen estos tipos y los matan. No tienen perdón”, afirmó Franco, con bronca contenida, un frentista de la cuadra.