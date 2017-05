Apuñalaron a un empleado para sacarle el celular

Lo atacaron dos motochorros en Los Hornos. Le quitaron el teléfono y la billetera, luego se dieron a la fuga. La víctima fue trasladada al hospital San Martín

Nuevamente un brutal robo en las calles de nuestra ciudad perpetrado por motochorros dejó una víctima acuchillada. Esta vez ocurrió en el barrio de Los Hornos, durante la madrugada de ayer, informaron fuentes policiales y judiciales.

El damnificado, identificado como Esteban Adrián Barrera, un empleado de 49 años, caminaba por 141 entre 58 y 59, a la vuelta de su domicilio, poco después de las 2. Entonces llegaron hasta él dos sujetos a bordo de un rodado, se le pusieron a la par con claros fines de robo y uno de los delincuentes descendió, cuchillo en mano.

El caco le exigió todo lo que tenía en su poder. Terminó apoderándose de un teléfono celular marca LG y una billetera, en cuyo interior había dinero en efectivo, documentos y el registro de conducir. A pesar de haber perpetrado el robo, no contento con esto el ladrón empleó el arma blanca y le asestó un corte “en la pierna izquierda, a la altura del muslo”, aseguró un pesquisa.

Los investigadores intentan resolver si la puñalada se produjo antes o después del asalto y si el hombre se resistió.

Policías, en el lugar

A continuación, los maleantes se dieron a la fuga en el mismo vehículo en el que llegaron y se perdieron en la oscuridad, permaneciendo en la clandestinidad hasta el cierre de esta edición.

Por su parte, un llamado al servicio de emergencias 911 alertó al Comando de Patrullas La Plata, coordinado por el comisario Ricardo Astopini, y un móvil llegó hasta el lugar, en donde se toparon con el herido tirado en el piso.

Minutos después, una ambulancia del SAME lo trasladó al policlínico San Martín, donde recibió las curaciones de rigor y se estableció que “su vida no corre peligro ya que, afortunadamente, no llegó a tocar arterias ni venas”.

Un equipo de levantamiento de rastros de la Policía Científica trabajó en el lugar bajo las órdenes de la fiscalía penal en turno, con el fin de recolectar evidencias que lleven hasta los autores del hecho. Agentes de la comisaría Tercera, al mando de su titular Ezequiel Sánchez, investigan el suceso, caratulado en primera instancia como “robo y lesiones”, buscando cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, en las inmediaciones del lugar donde se produjo el sangriento incidente.