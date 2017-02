Apuñalaron a un estudiante por resistirse a un robo

En un acto de valentía, un chico forcejeó con un caco en la puerta de su casa de Lisandro Olmos, en 41 entre 157 y 158, y logró frustrar una entradera. El muchacho terminó con un corte en su pierna izquierda que requirió atención médica

Un joven de 19 años fue víctima de la delincuencia durante la madrugada de ayer, cuando acababa de guardar su auto en el garaje de su casa de Lisandro Olmos y se disponía a cerrar la puerta. En ese momento fue sorprendido por un malviviente encapuchado y armado que lo terminó hiriendo gravemente en una pierna, informaron fuentes policiales.

El damnificado es un estudiante llamado Cristian, que se encontraba solo en la casa donde vive con sus padres, ubicada en 41 entre 157 y 158. El afectado, en diálogo con este medio declaró: “Eran cerca de las 2 y sé que la zona es peligrosa, por eso cuando fui a cerrar el portón miré para todos lados. No vi a nadie, pero de un momento a otro tuve al ladrón encima”.

“El hombre, de unos 25 o 30 años, se acercó preguntándome la hora. Cuando le respondí, intentó arrebatarme el teléfono y se tiró contra mí, tratando de ingresar”, contó el muchacho respecto al momento durante el cual fue interceptado, y agregó: “Le dije ¿qué haces? y comencé a hacer fuerza para cerrar la puerta, pero él insistió en que le diera el celular. Luego, sacó un cuchillo y empezamos a forcejear. En un primer ataque me empujó hacia atrás, me cortó la pierna y entró. No me di cuenta del corte, no lo sentí y seguí oponiendo resistencia, le pegué varias piñas para sacarlo”.

A medida que pasaban los minutos, la lucha entre el malhechor y el muchacho comenzaba a ser cada vez más violenta: “Vinieron mis perros y empezaron a ladrarle, entonces logré hacer que vuelva a estar del lado de afuera. Cerré la puerta y fui a buscar un palo o algo para defenderme, no encontré nada y cuando me asomé vi que el sujeto se escapaba corriendo para el campo”.

Debido a la adrenalina del momento de tensión vivido, Cristian no advirtió la lastimadura que le había causado el atacante: “Entré y empecé a revisarme la panza porque él había intentando cortarme ahí. No encontré nada, pero cuando me miré la pierna me di cuenta de que tenía un tajo muy grande”.

El damnificado dio aviso al 911, por lo que un patrullero se acercó al lugar acompañado por una ambulancia del UPA que lo trasladó hacia el Hospital Gutiérrez, donde suturaron con tres puntos la herida que fue causada en su muslo izquierdo.

Barrio peligroso

Respecto a la inseguridad con la que conviven los vecinos de la zona, la víctima explicó: “Hace poco a un chico le quisieron robar el teléfono y le dijeron que si lo volvían a ver, le iban a pegar un tiro. También supe que a una chica, que vive a una cuadra, le sucedió lo mismo y la amenazaron”.