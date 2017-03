Asaltan a una abogada en su casa de Parque San Martín









La señora estaba con su marido. Ambos son padres de la secretaria de la fiscal Virginia Bravo. Actuaron dos delincuentes, aprovechando que la puerta estaba mal cerrada

Una pareja, padres de la secretaria de una reconocida fiscal platense, fue víctima ayer de un brutal robo en su casa, ubicada en inmediaciones del Parque San Martín. Dos delincuentes armados ingresaron al inmueble, maniataron a los lugareños y les robaron diferentes elementos personales y una gran cantidad de dinero, señalaron fuentes policiales.

Por lo que refirieron los voceros, el ilícito se materializó poco antes del mediodía en un chalet de 22 entre 55 y 56, donde viven los damnificados, entre ellos una abogada de 70 años, de nombre Fernanda. “Entraron por un portón de rejas que, evidentemente, había quedado mal cerrado. Ya en el patio interno, usaron un juego de llaves para abrir la puerta principal y se metieron”, graficó un pesquisa.

¿Al voleo?

Los propietarios fueron maniatados de inmediato, a la vez que los cacos se pasearon por toda la propiedad, en búsqueda de objetos de valor. Las víctimas son padres de la abogada Virginia Cotcheff, secretaria de la Unidad Funcional nº 7, de Virginia Bravo que, de hecho, es la UFI que se encuentra en turno. “No sabemos si los ladrones contaban con ese dato o si se trató de un asalto al voleo, porque vieron que estaba mal cerrada la puerta”, amplió el vocero consultado.

Lo cierto es que los autores del hecho se apoderaron de una importante suma de dinero, que no trascendió, y de otros elementos de interés, como electrodomésticos, joyas y un celular. Luego, se dieron a la fuga. ¿En qué? Es una pregunta que ahora intentarán responder los investigadores. Los mismos aseguraron que ni la señora ni su esposo fueron agredidos, y este medio pudo comprobar que ambos estaban bien de salud, aunque no quisieron dialogar con la prensa y se refugiaron en su familia.

Por orden de Virginia Bravo, se acercó hasta el lugar un equipo de la Policía Científica, con el fin de recolectar huellas y otras evidencias dejadas por los malvivientes. En tanto, también se hizo presente personal de la DDI y Diego Bravo, de la Jefatura Departamental La Plata, quienes brindaron contención a los damnificados.

Hasta el cierre de esta edición, los maleantes continuaban prófugos, mientras que en la comisaría Quinta se iniciaron actuaciones por el delito de “robo calificado”.

Una zona insegura y con frecuentes entraderas

Las víctimas y sus familiares no quisieron brindar testimonio ante los medios de comunicación, pero una vecina del barrio, Miriam, opinó sobre cómo se encuentra la zona, tan castigada en los últimos tiempos: “No hay casa que no haya sido asaltada. Entraderas, últimamente, hubo por todos lados. A la vuelta de la vivienda que robaron ahora, enfrente, en la otra esquina... en todos lados”, enumeró la mujer. “De hecho, hay un auto que está estacionado hace seis días, sin moverse, y no es de la zona. Me parece sospechoso, pero nadie hace nada”, continuó.

Por último, Miriam relató que “hace como siete años que Fernanda (la última víctima) vive acá. Ahora está sola con su esposo, pero antes vivía con sus hijos, que se fueron mudando. Es una familia muy buena y tranquila”.

En tanto, otra frentista aseguró vivir en el lugar hace muchos años y estableció que nunca se había sentido tan desprotegida como ahora.