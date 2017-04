Asaltaron a un jubilado en barrio Hipódromo

Un jubilado sufrió un robo ayer a la mañana en la puerta de su casa de barrio Hipódromo, cuando fue abordado por un delincuente armado, quien lo despojó de su billetera.

La víctima, de 74 años, acababa de salir de su vivienda, emplazada en 35 entre 122 y 123. En diálogo con este medio, indicó: “Iba a la panadería y al puesto de diarios, como hago todos los días. Eran poco más de las 8. No llegué a caminar más de media cuadra cuando se me acercó un delincuente. De inmediato me di cuenta de que me iba a asaltar”.

Y así fue: simulando tener un arma de fuego debajo de su buzo “tipo canguro”, según el damnificado, le exigió la entrega de sus pertenencias. “Le di lo único que tenía, que era la billetera. No tenía mucho dinero adentro”, dijo.

El hombre explicó: “No atiné a gritar ni a resistirme. Tampoco había nadie en ese momento en la calle, así que no hubiera servido de nada”.

Indignado con el proceder policial, indicó que no realizó la denuncia y que no piensa hacerlo. “¿Para qué? Hay hechos graves que no los resuelven... ¿Van a moverse por una billetera?”, dijo.