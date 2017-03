Asalto armado en autoservicio de La Loma: “Temí por mi vida”











Así lo relató Omar, propietario del local ubicado en 35 entre 19 y 20. Un delincuente ingresó al comercio en horas de la tarde y amenazó al hombre con un revólver para luego escapar con el dinero de la caja

Breve, pero conciso. Un delincuente armado ingresó en las últimas horas a un autoservicio familiar de La Loma, amenazó al dueño a punta de pistola y escapó con dinero de la caja registradora y un celular. El implicado habría actuado junto a un cómplice que lo esperaba afuera a bordo de una moto. Hasta el cierre de esta edición, ambos se mantenían prófugos.

El episodio se produjo el pasado lunes, alrededor de las 19, en un local ubicado en 35 entre 19 y 20. Omar, propietario del lugar y víctima, le comentó a Trama Urbana: “Estaba atendiendo el negocio y en eso vi que entró un muchacho con la cara tapada con un pañuelo y un arma en la mano. Inmediatamente me obligó a darle la plata de la recaudación, inclusive saltó el mostrador para exigirme que le diera todo”.

El implicado, no conforme con eso, le pidió a Omar más dinero y hasta los objetos personales que llevaba consigo. “Quería más plata, así que le tuve que dar lo que tenía, hasta el celular. Como tenía un 38, temí realmente por mi vida, porque es un calibre que te puede llegar a generar una herida mortal. Así y todo, me hizo salir del mostrador y me llevó hasta el sector del fondo, apuntándome”, explicó Omar.

Tras lograr su cometido, el malviviente huyó muy tranquilo y, según las fuentes, se habría encontrado con un cómplice que lo esperaba en un vehículo para darse a la fuga.

“Lamentablemente este es un caso más. Hace 30 años que tenemos este comercio y ya nos ha pasado algo así en otras oportunidades. Es muy triste que esto siga ocurriendo porque, encima, llamamos a la Policía y no vino nunca. Parece que la directiva para tratar con esta gente es mano leve, ya que se han convertido en los dueños de las calles”, se resignó.

Por último, Omar aseguró que los clientes que estaban en el autoservicio no vieron nada, debido a que él estaba solo en el mostrador: “La gente estaba en el fondo comprando, por eso nadie vio nada. El monto que me robaron realmente no me importa, pueden ser 10 pesos que me da lo mismo. El tema es que te saquen algo que es tuyo,

porque mi familia y yo trabajamos a pleno y que venga alguien y te quite todo no corresponde en lo absoluto. Mucho menos que te puedan terminar matando por eso”.