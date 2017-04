Asalto comando en un country: maniataron a las víctimas para robarles objetos de valor

Ocurrió en simultáneo. Mientras un grupo de delincuentes despertaba a una familia que estaba durmiendo, otro asaltaba a un hombre que se encontraba solo. En el barrio privado los vecinos ya denunciaron cinco ilícitos en los últimos seis meses

Varios delincuentes ingresaron a

un country, se dividieron en dos equipos, y luego sorprendieron y asaltaron en dos hogares. En golpes simultáneos, amenazaron a las víctimas, las maniataron y les robaron dinero, además de objetos de valor, informaron fuentes policiales y

judiciales.

Los ilícitos fueron cometidos en el country El Nacional, ubicado en General Rodríguez, en el oeste del Conurbano bonaerense, un barrio en donde los lugareños ya denunciaron al menos cinco hechos similares en los últimos seis meses.

Según los investigadores, los asaltos ocurrieron la noche del miércoles. Uno de los grupos, de al menos tres ladrones, ingresó a una vivienda. Allí sorprendieron a un médico cirujano, su mujer y sus dos hijos menores de edad, quienes estaban durmiendo. Los malvivientes amenazaron al hombre y a su esposa, los llevaron hasta el living de la propiedad y los obligaron a entregarles una suma de dinero. Tras apoderarse de alrededor de 20.000 pesos, los autores del hecho maniataron a las víctimas y huyeron del lugar, dijeron los voceros.

Golpe en la cabeza

Casi al mismo tiempo, otro grupo de tres o cuatro cacos sorprendió a un técnico aeronáutico que estaba solo en su hogar, ubicado a solo cuatro lotes de distancia del anterior. Allí, el dueño intentó resistirse y recibió un culatazo en la cabeza por parte de uno de los malvivientes, por lo que luego fue atado a una silla. Los delincuentes revolvieron todos los ambientes hasta que finalmente se alzaron con varios objetos de valor y unos 20.000 dólares que el individuo guardaba dentro de una caja de zapatos.

Tras concretar los dos ilícitos, los ladrones huyeron tras violentar el alambrado perimetral del country, sin llegar a ser descubiertos por los empleados de seguridad. La pesquisa de los robos quedó a cargo de personal de la comisaría de General Rodríguez, que trabajan con la colaboración de detectives de la DDI de Mercedes.

Un frentista, principal testigo del hecho, contó que “los que entraron al barrio fueron siete delincuentes armados, que cortaron el cerco perimetral”. Además, consideró que los asaltantes “eran profesionales, porque tuvieron cuidado de no cortar un cable de seguridad que atraviesa el cerco”.

Por último, explicó que los cacos “trabajaron con mucha tranquilidad y sin hacer mucho ruido para que los vecinos no se alertaran del robo. Sinceramente, no me sorprende lo que pasó, porque ya es algo reiterado en este lugar”.