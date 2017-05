Asesinan a un docente de un tiro en el ojo para robarle la moto en La Matanza

Un profesor de inglés y estudiante de historia fue asesinado de un balazo en el ojo para robarle la moto que se había comprado la semana pasada, en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, informaron hoy fuentes policiales.

El crimen fue cometido anoche, alrededor de las 22.30, en la calle Encina al 2400, entre Piedra Buena y Zapata, donde dos "motochorros" sorprendieron a Maximiliano Gabriel Taranto, de 28 años, en la puerta de su casa con la intención de robarle la moto cuando llegaba de la facultad.

Taranto, profesor de ingles y estudiante de Historia fue asaltado cuando regresaba de estudiar y murió cuando era trasladado al Hospital Teresa Germani de Gregorio de Laferrere.

La policía analizaba hoy las imágenes de cámaras de seguridad en busca de alguna pista que le permita identificar a los ladrones, que se presume que son dos jóvenes no mayores de 25 años.

"No tenemos ni una información de la policía. Lo mataron de un balazo en el ojo izquierdo. Mi hermano se había comprado la moto hace una semana y lo mataron para no robarle nada", declaró esta mañana Marcelo Taranto, hermano de la víctima.

Tomó intervención la UFI Temática de Homicidios de Gregorio de Laferrere a cargo del fiscal Jorge Yametti, también la Comisaría Distrital Este Primera de Laferrere, donde se investiga una causa por "homicidio en tentativa de robo".