Atacó a golpes a su mujer y apuñaló a su hijo

Sucedió en una vivienda de Tolosa. El implicado, un hombre de 36 años, fue trasladado a la comisaría luego de agredir a su pareja con un objeto contundente y cortar al joven en una de sus piernas

Un sujeto de 36 años fue detenido ayer por la mañana, acusado de haber atacado a golpes a su mujer y a su hijo de 18 años durante una acalorada discusión ocurrida en el barrio de Tolosa, informaron fuentes policiales.

El episodio se produjo cerca de las 6.30, en una vivienda ubicada en 524 entre 28 y 29, cuando las partes se enfrentaron por conflictos de larga data dentro del círculo familiar. Según comentaron voceros, el hombre agredió salvajemente a su pareja con un objeto contundente, ocasionándole algunas lesiones en el cuero cabelludo. Por otra parte, con un elemento punzocortante, presumiblemente un cuchillo, le produjo heridas leves a su hijo, en una de sus piernas.

Personal del Comando de Patrullas, al mando de Ricardo Astopini, fue alertado por un llamado al 911 por parte de los vecinos, quienes escucharon los gritos provenientes de la finca y dieron aviso de inmediato. Minutos más tarde, un móvil policial arribó al lugar para relevar la denuncia y allí fue cuando los uniformados pudieron constatar la sangrienta escena.

El implicado fue reducido en el domicilio y posteriormente derivado al asiento de la comisaría Undécima, donde deberá prestar declaración por el delito de “lesiones”. Asimismo, tomó injerencia en el caso la Unidad Funcional de Instrucción número 1 del Departamento Judicial de La Plata, al mando de Ana Medina.

Las víctimas fueron asistidas en el inmueble por médicos del SAME, quienes corroboraron las heridas. Tras realizar las curaciones correspondientes, los auxiliares confirmaron que los damnificados no corrían peligro, por lo cual no fue necesario su traslado al hospital.

Frente a un supermercado

En otro hecho ocurrido en el mismo barrio, dos hermanos fueron atacados por una patota armada, en la puerta de un supermercado chino ubicado en 526, entre 12 y 13, el pasado sábado cerca de la medianoche.

Los damnificados aseguraron que un grupo de sujetos, con los que mantienen una pelea desde hace tiempo, los abordó en el lugar y los apuñaló con una cuchilla de 20 centímetros. Los atacantes les propinaron diversas heridas y cortes en distintas partes del cuerpo para luego darse a la fuga. Agentes de la fuerza, que acudieron tras un llamado al 911 por parte de los testigos del hecho, solicitaron una ambulancia para trasladar a las víctimas al Hospital Rossi para su mejor atención.

En presencia de la gente que se encontraba allí, se incautó el arma con la que accionaron los sospechosos y se iniciaron las actuaciones correspondientes en el marco del hecho caratulado como “lesiones”. Tomó intervención la comisaría Sexta de La Plata.