Balearon a un empleado municipal durante un robo en Villa Elvira

Se negó a entregarle su moto a dos asaltantes, y uno de ellos disparó. La víctima se encuentra fuera de peligro. De los maleantes nada se sabe

Un empleado municipal de 38 años que se resistió a un robo en Villa Elvira pasó un mo­mento de terror, ya que los dos motochorros que lo abordaron no dudaron en dispararle al ver frustrado el ataque, relataron ayer fuentes policiales a este medio.

La víctima, identificada solo con su nombre de pila, Gustavo, se encontraba circulando con su motovehículo por la avenida 72, alrededor de las 23.30 del sábado. A la altura de la esquina de calle 14 se le puso a la par otro rodado, de baja cilindrada, donde viajaban dos personas, al menos una de ellas armada.

“Mediante amenazas le dijeron que frenara la marcha y el que iba como acompañante lo apuntó con el revólver en la cabeza”, puntualizó un investigador en diálogo con Trama Urbana. El damnificado no se detuvo e intentó huir, acción que fue impedida por uno de los malhechores, quien decidió accionar el gatillo de su arma.

Para fortuna del perjudicado, el atacante “apuntó hacia abajo, por lo que el proyectil pegó en la pierna izquierda” de la víctima. Producto de eso, cayó al piso y los ladrones decidieron entonces escapar a toda prisa, sin cometer el robo.

No aceptó ser trasladado

Un llamado al 911 alertó a un móvil del Comando de Patrullas La Plata, coordinado por el comisario Ricardo Astopini, que se dirigió rápidamente al lugar del hecho. Al constatar la denuncia, solicitaron el arribo de una ambulancia, y una unidad del SAME se hizo presente poco después, pero el herido no aceptó ser trasladado. “Aparentemente, la lesión no revestía de peligrosidad para su vida”, resumió un pesquisa.

Ahora, agentes de la comisaría Quinta, con jurisdicción en la zona, están abocados en la tarea de dar con alguna cámara de seguridad que haya registrado el hecho para, después, poder atrapar a los responsables.

La causa fue caratulada como “tentativa de robo calificado y lesiones”.