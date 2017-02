Barrio Norte se alzó contra la inseguridad





Cansados de la inseguridad, vecinos de Barrio Norte se juntaron ayer para reclamar mayor seguridad en una zona que, otrora, se caracterizaba por ser una de las más exclusivas de La Plata.

Sin embargo, en los últimos meses una serie de robos callejeros, en comercios y entraderas alertó a los frentistas,quienes, agobiados por no tener respuesta de los funcionarios policiales, se reunieron entre ellos ayer a las 18, en la esquina de 9 y 33.

“Estamos hartos de la inoperancia de quien debería cuidarnos. No solo no lo hacen, sino que tienen connivencia con los delincuentes. Ya no se puede ni salir de día a pasear al perro. Es una vergüenza en lo que se convirtió el barrio”, estalló uno de los lugareños, residente en el lugar “hace más de 30 años”.