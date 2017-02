Brutal robo en la casa de un agricultor de Olmos





Cuatro sujetos lo sorprendieron y lo sometieron a una feroz golpiza. Lo amenazaron con pistolas y cuchillos. Los ladrones huyeron con una importante cantidad de dinero

Otra vez, la zona de quintas de la localidad de Olmos se vio profundamente vulnerada, por lo que los vecinos sienten que los constantes reclamos no llegan a ningún lado. Fue primicia de este medio el importante robo que sufrió anteayer una familia de la zona, sorprendida por seis hombres disfrazados de policías y hasta con el handy de la fuerza. A ellos les sacaron todo lo que tenían, incluida una gran cantidad de dinero en efectivo y la Ford EcoSport de los dueños del lugar.

Horas después, nada cambió. Un nuevo hecho delictivo azotó a los vecinos, que ante este medio se mostraron sumamente preocupados por lo sucedido. En esta ocasión, actuaron cuatro individuos armados que lograron ingresar a una propiedad emplazada en 84 y 193. Allí se encontraba un sujeto, un agricultor de 53 años llamado Jorge, quien tuvo que soportar una brutal golpiza, además del robo en sí.

A diferencia de lo ocurrido el lunes en 78 entre 199 y 200, donde los pesquisas aseguraron que los malvivientes “nunca se mostraron violentos con las cuatro víctimas, pese a que sí las amordazaron”, en esta oportunidad, la ferocidad de los maleantes cruzó un límite: no conformes con el botín, lesionaron al damnificado.

“Lo intimidaron con el fin de que el hombre les diera todo lo que tenía, desde plata hasta elementos de valor como joyas y electrodomésticos. Eran cuatro y no les fue para nada difícil conseguir lo que pretendían”, le contó a Trama Urbana un vocero con acceso a la investigación.

Escaparon en auto

Según refirieron los pesquisas, “ataron al hombre y le pegaron en diferentes partes del cuerpo, sobre todo en la cara, con los puños y con las pistolas. Después, uno de ellos agarró un cuchillo de la cocina, y lo intimidó también con eso”, aunque no aclaró si el dueño de la finca recibió cortes producidos por el arma blanca.

Toda la pesadilla se inició alrededor de la 1, en plena noche y bajo la oscuridad penetrante de esa zona de Olmos, inundada de quintas, pastizales y no mucho más. No hubo vecinos que pudieran escuchar los gritos de auxilio de Jorge, tampoco sus súplicas para que no lo siguieran lastimando.

Consumado el hecho, con el efectivo en su poder (los informantes solo se limitaron a decir que era un número alto) y todos los elementos que consideraron de valor ya en sus manos, los malhechores huyeron en, al menos, un auto.

Cuando logró zafarse de las ataduras y recuperarse del duro momento, el damnificado llamó al 911. De esta manera, agentes de la comisaría Decimoquinta acudieron al sitio, junto a sus pares del Comando de Patrullas La Plata y de la Jefatura Distrital Oeste. Poco después lo hicieron los peritos de la Policía Científica, que durante algunas horas intentaron recolectar evidencias, aunque sin resultados, por lo que no son muchos los datos que se tienen de los delincuentes.