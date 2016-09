La Plata

Buscan a un adolescente que desapareció hace una semana

La familia de Guillermo Romero, un joven de 14 años del que no se sabe nada desde el sábado pasado por la noche, se encuentra realizando una búsqueda desesperada del adolescente.

Según la madre del menor, quien dialogó con el móvil de la Red 92, las circunstancias en las que Romero desapareció son, al menos, confusas: "El nene se fue a lo del papá, estuvo todo el día con él, y dice que después lo dejó en centenario y 511, en un boliche".

Sin embargo, según el testimonio de la mujer, nadie vio a Guillermo en el interior del boliche, y desde ese día no tuvieron más noticias sobre su paradero.

"No sé qué pensar, porque el nene no se llevaba bien con el papá, hacía un año que no se veían y esta vez quiso ir con él. El padre vive en 47 y 121, ayer le hicieron un allanamiento y hace un rato me llamó, me insultó, me amenazó, me dijo de todo", comentó también la madre del adolescente.

Al momento de su desaparición, Romero vestía un pantalón de jean azul, un buzo negro con mangas bordó y letras adelante, y zapatillas de color gris.