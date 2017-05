Caballito: una joven denunció que un taxista la quiso secuestrar

"Me costó varias horas poder estar escribiendo esto y ni siquiera tengo la seguridad de poder hacerlo bien", comenzó escribiendo Emilia Ruiz de Olano antes de denunciar por su cuenta de Twitter un intento de secuestro que vivió el martes por la noche cerca del Cid Campeador, en el barrio porteño de Caballito.

"Anoche me bajé de un bondi y me tomé un taxi por 12 cuadras. Tenía que ir por Gaona hasta Paysandú y seguir derechito hasta mi casa. El viaje era bastante directo. Pero ups, ´se pasó´", escribió.

En una serie de tuits, Emilia contó cómo el taxista, a quien no pudo identificar por el susto, se desvió de su viaje hasta llevarla a una calle sin salida. Emilia se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y ante el silencio del conductor a las preguntas de "¿a dónde carajo estás yendo?", la joven decidió tirarse del vehículo en movimiento y salir corriendo.

"Justo pasaba un pibe caminando y le empecé a gritar pidiendo ayuda.Pero el pibe no se quería involucrar.Miraba y dudaba. El taxi seguía ahí", dijo y agregó: "El taxista se bajó del auto hacia mi. Le grité al pibe "no te vayas, me quiere llevar, PUEDO SER TU HERMANA". Y ahí el pibe reaccionó. Volvió corriendo, me abrazó y nos fuimos corriendo varía cuadras hasta llegar a un kiosko."

Emilia quedó en shock, al igual que el joven que la acompañó. En ese momento no quiso hacer la denuncia policial, ni contarle a nadie. Le daba vergüenza. "Yo no puedo parar de pensar qué hubiera pasado si ese pibe no me ayudaba", se cuestionó.

"Me negué a ir a una comisaría a hacer la denuncia y me llevaron hasta mi casa. Estuve una hora mirando el techo sin saber qué hacer", agregó.

Pero finalmente decidió contar lo que pasó: "La verdad pensaba en no contarle a nadie ni tenía ganas de perder energía en una denuncia al pedo. Pero hay que hablar. Por todas".

ESTREMECEDOR | Shockeada, una joven relató por #Twitter cómo un taxista quiso secuestrarla. ¡Leelo!https://t.co/vC5ERKqPGK — Diario HOY (@diariohoynet) 4 de mayo de 2017