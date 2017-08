Cerraron el aula donde se pegó el tiro

Las autoridades del Colegio Nacional decidieron cerrar el aula Cordero, emplazada en el segundo piso del edificio de 1 y 49, donde la menor de 15 años se pegó un tiro en la cabeza, delante de sus compañeros, en un trágico suceso que se registró durante la mañana del jueves.

“Se tomó una determinación y es no ocupar el aula. No podemos hacer que los chicos ingresen y revivan lo que sucedió, por lo que vamos a cambiarlos de salón”, contó Julio Mazzotta, secretario de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de La Plata, y agregó que “tampoco podemos llevar allí a otro curso, porque estaríamos en la misma situación”.

Por su parte, allegados a la familia de la infortunada joven le contaron a este diario que “aún no salen de la conmoción”, ya que la chica “nunca manifestó ningún deseo de quitarse la vida. No entendemos nada, como tampoco por qué no le escribió una carta a su mamá, al menos, si ya sabía lo que iba a hacer”.

Cuentan que, si bien ya lo tenía decidido desde hacía un tiempo, resolvió hacerlo el jueves porque el día anterior era cuando veía al padre (separado de su madre), quien tenía el arma.

Por su parte, Gustavo Oliva, exrector de la institución, aceptó que “hay que tener cuidado con la fantasía de copia del resto de los chicos”.