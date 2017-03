Chocó y trasladó seis cuadras a un hombre arriba del capó

Un accidente entre un auto y una moto en Berisso se asemejó a una película, cuando el conductor del Renault 12 quiso escapar y el motociclista intentó impedírselo trepándose al vehículo

Un accidente en Berisso entre un auto y una moto tomó ribetes cinematográficos cuando el conductor del primer vehículo intentó escapar y el otro, para evitarlo, terminó subiéndose al capó del coche. Allí fue trasladado seis cuadras, para luego finalizar en el piso con lesiones en diferentes partes del cuerpo, señalaron ayer fuentes policiales.

El choque inicial, sin consecuencias graves, tuvo lugar en 17 y 158, cerca de las 8. Participaron un Renault 12 y una Honda Titán de 150 cilindras, ambos con un único ocupante. A raíz de la colisión, quien iba manejando el rodado menor cayó al piso, pero su estado no revestía gravedad. Se acercó al otro sujeto para pedirle la documentación, pero este no solo no se la entregó ni se la mostró, sino que aceleró y pretendió huir, luego de una intensa discusión.

Ante eso, el motorista decidió treparse al capó del auto, para que su conductor revirtiera su actitud. Este, sin embargo, no lo hizo y recorrió al menos 600 metros a una elevada velocidad, con el hombre haciendo equilibrio, procurando no caer. Terminó haciéndolo en 161 sur, entre 20 y 21, donde rodó en una calle de tierra y quedó tendido.

“Muy asustado”

Minutos después, agentes del Comando de Patrullas de aquella localidad, a cargo de Javier Scheidegger, se hicieron presentes en el lugar y constataron la denuncia que les había llegado a través de un llamado al 911. “La víctima estaba sentada y presentaba excoriaciones en ambas rodillas, aduciendo sentir dolores en el cuerpo. Estaba, además, muy asustada por lo que había vivido. Estas cosas, sinceramente, no se ven por acá”, le contó a Trama Urbana un vocero de la fuerza. Ante eso, se convocó al servicio de emergencias y el hombre fue trasladado al Hospital Larrain, donde fue atendido, curado y se estableció que su vida no corría peligro.

Acerca del conductor del Renault, fue trasladado a la comisaría Primera de Berisso. Se trata de un individuo de nacionalidad uruguaya, de 42 años. Por el momento, la carátula que se le imputa es de “lesiones culposas”, aunque la titular de la fiscalía número 14 podría agregarle otras causas, complicando su situación.

En tanto, por orden de la fiscalía, se incautaron ambos vehículos.