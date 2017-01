Cinematográfica persecución con tiros y choque incluido







Cayó uno de los dos evadidos de la comisaría de Tolosa, luego de haber asaltado junto con un cómplice a una mujer en Villa Ponsati. La huida llegó a su fin en Berisso

Se escapó junto con otro reo de la comisaría Sexta de Tolosa antes de las fiestas de fin de año, más precisamente el 24. Si bien no se pudo establecer de manera oficial, se sospecha que logró abandonar el calabozo luego de pagar una coima de 20.000 pesos. No se sabe qué hizo todo este tiempo en libertad, pero sí se conoció lo que hizo ayer: volvió a robar, junto con otro delincuente, aunque no llegó muy lejos, ya que terminó siendo apresado en Berisso luego de una espectacular persecución que incluyó un choque y hasta un enfrentamiento armado, informaron fuentes policiales.

Los cacos asaltaron a punta de pistola a una mujer de 27 años que estaba esperando a su novio, sustrayéndole su Renault Clío, patente KIR 730, en 120 entre 74 y 75, cerca de las 15. Según comentaron los voceros, no la lastimaron y se dieron rápidamente a la fuga. Sin embargo, comenzaron a ser buscados por un móvil del Comando de Patrullas de Ricardo Astopini, al cual le transmitieron la novedad a través de un llamado al 911.

En 122 y 68 divisaron el vehículo en cuestión y se inició una persecución, ya que los dos hombres que iban a bordo no quisieron detenerse. A una cuadra de allí, en 122 bis y 68, el panorama se complicó aun más, cuando policías y cacos intercambiaron disparos, generándose un peligroso enfrentamiento armado que, de milagro, no arrojó lesionados. Durante el tiroteo, uno de los maleantes logró descender del coche y darse a la fuga, perdiéndose de vista. Los uniformados, que ya habían solicitado apoyo, continuaron el procedimiento.

Arma de juguete

La persecución llegó a su fin en 125 y 19, cuando el patrullero colisionó con la parte trasera del Clío, cuyo conductor perdió el control e impactó contra una casa, aparentemente en estado de abandono. De inmediato los uniformados esposaron al hombre, de 26 años, para identificarlo luego. En su poder, se le incautaron de entre sus prendas tres teléfonos celulares (dos de los cuales eran de la víctima) y la réplica de un arma de fuego. Luego se lo trasladó con custodia hasta el Policlínico San Martín, debido a las lesiones que sufrió durante el choque, aunque su salud no reviste gravedad.

Más allá de la evasión, ahora afronta cargos por los delitos de “robo calificado, atentado y resistencia a la autoridad”. Su cómplice, que huyó con la pistola con la cual le dispararon a los oficiales, hasta el cierre de esta edición se mantenía prófugo.

DETENIDO | #Berisso Lograron incautarles tres teléfonos celulares y una réplica de arma de fuego https://t.co/KfQTZYilxM — Diario HOY (@diariohoynet) 5 de enero de 2017