Colegios, en alerta por ilícitos y violencia contra los estudiantes

Varios padres se comunicaron con este diario y exigieron mayor presencia policial en la entrada y salida de las escuelas. Denunciaron que días atrás intentaron raptar a una nena

En las últimas horas, Trama Urbana recibió una serie de denuncias anónimas y registró un alarmante fenómeno: docentes y alumnos preocupados y con miedo. Los padres de los estudiantes se mostraron en alerta a raíz de la inseguridad que acecha a sus hijos y tomaron la iniciativa de escribir a este diario, reclamando mayor presencia policial.

Sin lugar a dudas, el hecho más grave se registró en Gonnet, más precisamente en las calles 25 y 495, donde funcionan la Escuela nº 36 y el Jardín nº 926. Allí, según reportó un padre, la situación pasó a mayores cuando una nena estuvo a punto de ser secuestrada.

“Estamos necesitando personal policial en la entrada y salida, en los horarios en que nuestros hijos concurren”, le contó a este diario, indignado. Además, agregó que “ya ocurrieron varios hechos delictivos. Por suerte, a mi hijo todavía no le pasó nada. Él tiene once años, pero a compañeros suyos sí les robaron. Les sacan lo que pueden, lo poco que tiene un nene en su poder, como un celular y algo de dinero, no mucho más”, contó el hombre.

Por su parte, una madre denunció un hecho todavía más dramático: “Este lunes quisieron secuestrar a una nena en este mismo lugar. Fue una locura. Esto ya pasó a mayores y es por eso que pedimos, reclamamos por este medio que nos escuchen. ¿Qué espera la fuerza?, ¿que terminen llevándose a alguien? Necesitamos con urgencia tener personal policial custodiando la institución”.

También en Villa Elvira

Por otra parte, lo mismo piden los maestros y concurrentes de la Escuela Técnica emplazada en Villa Elvira, más precisamente en 76 entre 7 y 8. Desde allí también se pusieron en contacto con diario Hoy desde diferentes plataformas, para contar las penurias que viven.

“Les están robando a los chicos a la salida del colegio, los esperan a pocas cuadras de ahí para asaltarlos. Ya sucedieron varios hechos y lo más grave es que los ladrones siempre están armados. La mayoría de las veces con cuchillos o navajas, pero otras, en cambio, se aparecieron con pistolas. Es desesperante, porque puede pasar algo en cualquier momento”, relató otro padre. La misma fuente añadió: “Comprobamos que no hay caminantes de la Policía Local ni patrulleros dando vueltas por la zona, y exigimos una rápida respuesta”.