Comenzó el juicio por el robo a la familia de una fiscal platense







El Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 comenzó el juicio a una banda que, en agosto de 2013, ingresó a la vivienda de Martín Lasarte, conocido abogado penalista y hermano de una fiscal de juicio y de un exfiscal de instrucción, maniató a los ocupantes y se llevó dinero y otros objetos de valor.

“Era un día hábil, estaba en el playroom jugando a la play; escuché un ruido, pensé que era mi hermano, me doy vuelta hacia la izquierda y veo a un hombre que tenía un arma vieja y me apuntó. Me llevó por arriba de la escalera, me decía que todo iba a estar bien”, relató Lucía Lasarte, quien en el momento de los hechos era menor de edad.

“(El sujeto) decía que el robo era a causa de que Gladys, otra de las empleadas, tenía un hijo suyo preso y necesitaba la plata. (El delincuente) me lleva a la cocina, donde veo a Gladys y a una chica parada; nos ató y nos puso en el piso”, recordó la víctima. Agregó que la joven que se hallaba en la cocina “era la chica que nos cuidaba, me arrancó unos aritos”.

Respecto a los atacantes, Lucía señaló que a uno de ellos le gritaron “Roberto”, quienes se llevaron “plata; fueron directamente a la caja fuerte. Creo que le robaron un par de armas a mi papá”. Con referencia a la agresión, la joven comentó que el sujeto que la encañonó “me agarró fuerte del brazo; y en el piso (la niñera) me pegó patadas, y me gritó: ¡callate, pendeja!”.

Los acusados son Ursula Pereyra, Florencia Tadiello y Roberto José Mareco, por el delito de “robo agravado”. El hecho ocurrió cerca de las 11 de la mañana de ayer en 57 entre 22 y 23, el 15 de agosto de 2013, donde además de la testigo residía el director del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de La Plata y empleado de la Fiscalía de Estado, Martín Lasarte, quien es hermano de la fiscal de juicio Laura Lasarte y del exfiscal de instrucción Mariano Lasarte.

El juicio está a cargo del juez unipersonal, Santiago Paolini; la fiscal del caso es Silvina Langone mientras que los imputados están representados por la defensora oficial Victoria Palomino.