Locura y masacre

Conmoción en el país: un hombre mató a seis personas y fue detenido cuando escapaba







El homicida, identificado como Diego Loscalzo, acribilló a su mujer, cuatro familiares de ella y un bebé. En el espiral criminal se trasladó hacia otra casa para continuar las acciones. Tras varias horas prófugo, finalmente fue aprehendido en Córdoba

En el crimen múltiple más horroroso de los últimos tiempos, un hombre asesinó a tiros a su pareja, su suegra y tres familiares de estas, e hirió a balazos a otra terna de personas, entre ellas una mujer embarazada de nueve meses cuyo bebé murió.

El espiral homicida sucedió el domingo a la noche en Hurlingham y, luego de una búsqueda que comprendió varias horas, el asesino, identificado como Diego Loscalzo (35), fue capturado en Río Segundo, Córdoba, hacia donde se había dirigido en un micro de línea, con pasaje a su nombre, informaron fuentes policiales.

Se cree que el sujeto disparó a todas las víctimas con el arma reglamentaria de su pareja, la agente de Policía Romina Maguna (36). Además de la propia Romina, fallecieron dos hermanos de ella, su madre y un concuñado del homicida. También el atacante hirió gravemente a otras tres mujeres, incluida su concuñada, que tenía fecha de parto para ayer y perdió el bebé, ya que recibió un balazo.

Todo comenzó cerca de las 21 del domingo en una casa en el oeste del Conurbano bonaerense, donde vivían Loscalzo, Maguna y un hijo de 11 años de ella.

En medio de la cena y por razones que aún se desconocen, él comenzó a discutir con Maguna en la mesa y la llevó a los empujones y golpes hasta la habitación, donde le arrebató su arma reglamentaria y la asesinó a balazos. Luego, salió de la habitación y le apuntó al niño de 11 años, pero éste le rogó por su vida y se salvó.

Un frentista contó que el nene le golpeó la puerta de su morada y le pidió ayuda. “Me dijo: El Chino mató a mamá, me puso el arma en el pecho y yo le pedí que por favor no me matara'”.

Tras el crimen, el agresor pretendió escapar, pero en la puerta se encontró con la hermana de Romina, Vanesa Gisela Maguna, quien vivía en otra finca ubicada en el mismo terreno con su pareja Darío Daniel Díaz y sus tres hijos.

Al verla, Loscalzo le disparó, al igual que a Díaz, quien también llegó hasta allí para ver lo que estaba pasando. A su vez, detonó contra Cinthia López, una amiga y vecina que se hallaba en el domicilio de la primera de las víctimas, dejándola malherida.

Segundo escenario

Tras ese episodio, Loscalzo escapó en una moto y se dirigió hasta la casa de la madre de Maguna. Allí, atacó a su suegra, Juana Paiva (55), su cuñado, José Eduardo Maguna (34), la esposa de este, Mónica Beatriz Lloret (36), embarazada de nueve meses, y a una hija de 12 años de ella. Como consecuencia del ataque murieron Paiva y Maguna, mientras que la adolescente, que recibió tres impactos, fue trasladada de urgencia al Hospital Posadas, donde quedó internada con pronóstico reservado.

En tanto, Lloret también fue trasladada con heridas de bala en el abdomen al mismo nosocomio, donde los médicos hicieron nacer al bebé, pero falleció pocos minutos después.

Según los investigadores, el agresor huyó nuevamente de esa residencia en un rodado que horas más tarde fue hallado abandonado en el barrio porteño de Villa Lugano.

Denuncia previa

Los pesquisas establecieron que Romina Maguna había denunciado en julio del año pasado a Loscalzo tras una pelea que mantuvieron, en la que él le había sustraído su arma reglamentaria y un chaleco antibalas.

Sin embargo, días más tarde la pareja volvió a convivir, explicó una fuente judicial que investigó en aquel momento la denuncia realizada.

Hasta último momento, la Policía buscaba la pistola calibre 9 milímetros con la que se materializaron los crímenes. Se cree que los asesinatos fueron cometidos con el mismo arma y que el homicida no tardó más de veinte minutos en consumar los hechos.

Las víctimas

- Romina Maguna (36), mujer de Loscalzo (fallecida)

- Vanesa Gisela Maguna (38), hermana de Romina (fallecida)

- Darío Daniel Díaz, marido de Vanesa (fallecido)

- José Eduardo Maguna (34), hermano de Romina y Vanesa (fallecido)

- Juana Paiva (55), madre de Romina, Vanesa y José (fallecida)

- Cinthia López, vecina y amiga de las víctimas (herida de tres balazos)

- Mónica Beatriz Lloret (36), esposa de José Eduardo Maguna, embarazada de nueve meses (herida de bala)

- Bebé (fallecido)

- Adolescente de 12 años, hija de Mónica (herida de tres balazos)