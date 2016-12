Continúa en estado grave el menor que sobrevivió al fatal choque en Berisso

El pequeño de 5 años que resultó herido el miércoles en el choque fatal ocurrido en Berisso fue trasladado en estado delicado al Hospital de Niños.

En primera instancia, el menor había sido internado en el nosocomio local aunque, dada la gravedad de su salud, los médicos decidieron derivarlo.

Según el último parte médico se encuentra en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y le realizaron una tomografía computada: “Está en estado crítico, con un traumatismo grave encéfalo craneano. No ha requerido todavía intervenciones quirúrgicas, lo cual no quiere decir que no lo requiera en las próximas horas. Se encuentra bajo sedación, en coma farmacológico”, detalló a diariohoy.net Viviala Altinier, directora asociada del Hospital de Niños.