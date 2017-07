Corrientes: un hombre se suicidó luego de asesinar a su suegra

Un hombre denunciado por violencia de género asesinó a balazos a su suegra y luego se efectuó un disparo en la cabeza que le causó la muerte en el barrio San Gerónimo de Corrientes, informaron hoy fuentes de la Policía de la provincia.

El crimen ocurrió anoche y tanto la víctima como el agresor murieron hoy por la mañana en el hospital Escuela General San Martín, adonde habían sido internados, apuntaron.

El femicida, identificado como Luis Alberto Zacarías (32), entró violentamente a la casa de los padres de su pareja, Marina Navarro (29), e hizo una serie de disparos, relató la mujer.

Dijo que dos de los tiros impactaron en su madre, Hilda Beatriz Chué (67), mientras que los dirigidos a ella dieron en la heladera y en una pared.

“Estábamos cenando, él empuja la puerta y empieza a disparar, no nos dio tiempo a nada”, relató la mujer a Radio Dos de Corrientes, a la que aseguró que “hubo ocho disparos” que pudieron haber matado a uno de los hijos que tuvo con él.

Navarro señaló que que había denunciado en varias oportunidades por violencia de género al padre de sus cuatro hijos y que había decidido terminar con la relación a pesar de que "él no quería" y la amenazaba con que la iba a "destripar y a matar" si no regresaba.

"Llegó violentamente y sin decir nada empujó la puerta y entró a los tiros. Varios disparos fueron para mí. Me venía molestando desde hacía mucho", sostuvo.

Por otra parte, el director de Relaciones Institucionales de la Policía de la provincial, comisario Eduardo Acevedo, dijo a Télam que tras el ataque, Zacarías “se retiró del lugar y se dirigió a la casa de su hermana en barrio Doctor Montaña, donde tras ingresar al baño se efectuó un disparo en la sien derecha”.

El jefe policial informó que la mujer murió a las 3 de la madrugada y el atacante una hora después en el hospital Escuela General San Martín.

Navarro también relató una seguidilla de actos violentos, previos al homicidio, por parte del agresor que se iniciaron el viernes.

“Llegó el viernes a la madrugada y me rompió la puerta, me escapé con mi hijo y no me tomaron la denuncia en la Comisaría de la Mujer del barrio 17 de Agosto porque yo no estaba golpeada”, aseguró la mujer al indicar que finalmente su declaración fue atendida el sábado.

En este sentido, el comisario Acevedo dijo que se realizará una investigación interna para determinar lo sucedido.

El vocero policial confirmó que Navarro había hecho una denuncia por violencia de género contra su ex pareja el pasado 15 de julio, con lo cual “se activó el protocolo de actuación fiscal”.

En la investigación del femicidio y posterior suicidio interviene la fiscal de Instrucción Sonia Meza y la jueza Norma Agrasso de Caballero.