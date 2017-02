Crecen las muertes por accidentes de tránsito

En la actualidad, se intensificaron las víctimas por siniestros viales de la región. Organizaciones civiles luchan en favor de la prevención, para frenar las alarmantes cifras. Durante febrero ya perdieron la vida seis personas

Las calles de nuestra región continúan sumando tragedias que, según acuerdan los especialistas, son perfectamente evitables.

Las desgracias en accidentes de tránsito no cesan y las víctimas se acumulan mes a mes, en un flagelo al que nadie parece encontrarle solución. Entre enero y febrero, según registros oficiales, son cerca de diez personas las que fallecieron por siniestros de distinto tipo, entre los que se registraron problemas de alta velocidad, alcoholismo al volante, distracciones con el celular, la carencia de casco en motos y bicicletas y la falta de respeto a reglas básicas del tránsito, como pasar los semáforos en rojo.

Ante tal situación, varias organizaciones civiles, entre las que están Estrellas Amarillas y Estrellas al Cielo, se encuentran en un plan de lucha por la concientización, que alcanza a las escuelas y a otros ámbitos institucionales. “Según nuestras estadísticas, entre enero y lo que va de febrero, hay un récord de pérdidas, ya casi superando las diez víctimas. Esto es inadmisible y la Justicia ya está tomando cartas en el asunto porque hay varias causas en curso donde se investiga no solo cada caso en particular sino un posible patrón común. El tránsito es el enemigo invisible, y si todos no tomamos real conciencia de por qué se producen los accidentes, es posible que las calles sigan siendo territorio de nadie”, dijo Nancy Benítez, una de las coordinadoras de Estrellas al Cielo.

Según su opinión, el foco del problema está en la falta de prevención. “Observamos que las causas son múltiples, pero lo que sigue resultando llamativo es el no respeto por la vida propia y ajena, porque cuando hay un accidente, el que suele causarlo muchas veces pierde la vida. El tránsito lo hacemos todos, no es algo individual o personal. Es una batalla que hay que dar en todos los ámbitos, desde la educación escolar hasta la charla de amigos”.

Estrellas Amarillas también realiza campañas de concientización vial. Ambas asociaciones coincidieron en que La Plata tiene una de las de las tasas más altas de accidentes en el país.

“Buscamos la alcoholemia cero, que exista más control de cascos y del uso del cinturón. Lo más impresionante es la cantidad de accidentes por el uso de teléfonos”, dijo Víctor González, quien propuso que las empresas puedan bloquear la señal de los celulares desde las fábricas, ya que eso “reduciría el porcentaje de siniestros en un 20%”.

Los últimos casos

4 de febrero

Leonardo Yanis (49)

Se trató de un hincha de Lanús que falleció en 19 y 526. Según testigos, todo sucedió en el marco de un enfrentamiento entre un centenar de simpatizantes y vecinos. Una versión aseveró que Yanis fue atropellado en el intento por escaparse. Otro testigo indicó que la víctima viajaba en uno de los micros de la parcialidad Granate, perdió el equilibrio y cayó al asfalto, siendo arrollado por otra unidad que venía detrás.

10 de febrero

Mauro Alberto García (32)

El siniestro se produjo en 121 y 66. De acuerdo a la reconstrucción del hecho, una Peugeot Partner iba por 121 cuando se le cruzó una moto manejada por Mauro García, que iba con un acompañante. García salió despedido, cayó al asfalto y murió antes de que llegara la ambulancia para asistirlo.

13 de febrero

Ismael Balbuena (33)

Se trató de un ciclista que sufrió el fuerte impacto de un auto, que se llevó puesto el rodado. Tras el siniestro, se produjo un choque en cadena, donde colisionaron tres vehículos.

18 de febrero

Ángel Vargas y Ezequiel Pintos

El accidente se registró en 520 y 157, cuando Ángel Vargas conducía un Peugeot 306 en estado de ebriedad. En una maniobra a alta velocidad, subió a una parada de colectivos donde atropelló a una familia con dos hijos. El padre, identificado como Ezequiel Pintos, falleció en el acto, al igual que el conductor.

23 de febrero

Pedro Rodríguez (30)

El episodio se produjo a las diez de la noche en Ruta 36 y 529 cuando una EcoSport impactó de frente contra un camión. La peor parte se la llevó el conductor del menor de los vehículos, que quedó atrapado en el interior del habitáculo. Falleció poco antes de llegar al Hospital de Romero y fue identificado como Pedro Rodríguez.