Crimen de Andrés Núñez: condenaron al imputado a reclusión perpetua













La Cámara de Apelaciones de La Plata condenó a reclusión perpetua al exsubcomisario Luis Ponce de la Brigada de Investigaciones de La Plata, al ser hallado como coautor del secuestro, asesinato y desaparición del futbolista platense Andrés Núñez, llevado a cabo durante la madrugada del 28 de septiembre de 1990.

Ponce estuvo 22 años prófugo y, según surgió en el debate, él era quien daba las órdenes al denominado “grupo de calle”, que ingresó a la vivienda de la víctima durante la noche del 27 de septiembre de 1990.

De acuerdo a los fundamentos de la sentencia -con el voto de Raúl Delbes-, Ponce fue quien daba las órdenes al grupo de policías de civil para secuestrar y llevar a Núñez a la Brigada de Investigaciones. Además, participó también en las torturas, posterior muerte y desaparición de la víctima.

Para ello, tuvo en cuenta como prueba lo relatado por la pareja de Núñez, Mirna Gómez, quien comentó que los cuatro sujetos vestidos de civil “estuvieron tres horas conmigo, ya era el 28 de septiembre a la madrugada. Cuando les pedí la identificación me mostraron la pistola en la cintura y una credencial que no abrieron. Cuando Andrés llegó a casa, le pusieron un revólver en la cabeza, después lo trajeron y se lo llevaron, desde entonces no sabemos nada de él”.

Uno de los testigos clave del caso fue el de Jorge Guevara, quien fue llevado a la fuerza hasta la Brigada cuando tenía 16 años. Allí lo “metieron en una celda, reconocí a una persona que jugaba al fútbol, era Núñez. Me ponían una bolsa de plástico en la cabeza y apenas podía respirar unos minutos porque me asfixiaba; me pegaban en las costillas y en los genitales”, y sindicó al exjuez Amílcar Vara como observador de las torturas.

