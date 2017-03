Crimen de Andrés Núñez: pidieron reclusión perpetua para el acusado

La fiscal Rosalía Sánchez pidió reclusión perpetua para el exsubcomisario Luis Ponce, acusado del secuestro homicidio y desaparición del futbolista Andrés Núñez ocurrido durante la madrugada del 28 de septiembre de 1990.

En los alegatos, la representante del Ministerio Público expresó que el imputado era quien daba las órdenes al grupo de calle, que ingresó a la vivienda de la víctima y se lo llevó.

Antes del comienzo de la audiencia, su exmujer, Mirna Gómez, le dijo a este medio que "espero que le den reclusión perpetua. Sé que va a haber justicia por este represor, para eso están las leyes. Este individuo también estaba en la quinta durante el primer secuestro de Julio López”.

La mujer recordó que todo comenzó durante la noche del 27 de septiembre de 1990. Los cuatro sujetos, todos vestidos de civil, “revolvieron todo lo que querían de casa; había dos heladeras por un robo de bicicleta. Estuvieron tres horas conmigo, ya era el 28 de septiembre a la madrugada. Cuando les pedí la identificación me mostraron la pistola en la cintura y una credencial que no abrieron. Cuando Andrés llegó a casa, le pusieron un revólver en la cabeza, después lo trajeron y se lo llevaron, desde entonces no sabemos nada de él”.

Sánchez también tomó en cuenta el testimonio de Jorge David Guevara, quien comentó que estuvo secuestrado y fue torturado en la Brigada de Investigaciones de La Plata, donde vio a Núñez, a quien conocía porque jugaban al fútbol.

En su relato, la fiscal señaló la denuncia de la madre de la víctima por su desaparición. Allí mencionó que le dió una campera de jeans con corderito en su interior para que no tuviera frío, antes de que se lo llevaran. Esa prenda fue hallada en el campo del aún policía prófugo, Martín Gerez, donde se encontraron los restos quemados de Núñez.

La fiscal también mencionó la pericia psicológica sobre Ponce, cuyo informe resultó que "representa rasgos psicóticos". Por ello, lo señaló como autor penalmente responsable de los hechos, cita calificación legal es "tortura seguida de muerte en concurso real, agravado por pertenecer a una fuerza de seguridad".