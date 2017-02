Crimen de Candela: “Mi causa está armada de la A a la Z”

Leonardo Jara, uno de los tres acusados del crimen de Candela Rodríguez, la niña de 11 años asesinada en agosto de 2011 tras permanecer nueve días desaparecida en Villa Tesei, aseguró ayer que no tuvo “nada que ver” con el hecho y que es “una causa armada de la A la Z".

Fue la segunda audiencia del juicio en que el hombre de 37 años, junto con Hugo Bermúdez (56) y Fabián Gómez (45), afronta cargos por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada por violencia seguida de abuso sexual y homicidio”. Ayer hizo uso de su derecho a declarar.

“Soy ajeno al hecho; soy inocente y estoy a disposición para que me pregunten lo que quieran. No creo que se llegue al fondo en esta causa, pero lo único que quiero es que se sepa la verdad”, dijo. Además, manifestó que fue involucrado por testimonios y cuestionó una pericia de voz sobre un llamado realizado a la tía de Candela, que primero dio resultado negativo y después positivo. También afirmó no saber quién es Bermúdez, aunque admitió conocer a Gómez porque ambos fueron imputados en un robo en 2000.

Al inicio del debate, la fiscalía amplió la acusación para los tres individuos juzgados, al sumarles el delito de abuso sexual de la víctima, como pretendía la familia, al tiempo que aseguró que hubo un “plan previo” para cometer el asesinato, que incluyó una “distribución de tareas” para “privar de la libertad y dar muerte” a Candela.