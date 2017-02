Crimen de la oficial: “El rostro tenía un reguero de sangre”











Así lo afirmó la perito que realizó la autopsia. Relató que el cuerpo presentaba lesiones de defensa y que el arma estaba apoyada entre los muslos. Los defensores señalaron que no se trató de un homicidio

Comenzaron a ser juzgados dos policías identificados como Juan Carlos Veck y Déborah Vizcarra, que se desempeñaban en la comisaría Octava, acusados de asesinar a Valeria González (23), una compañera de la fuerza, en septiembre de 2001 en calle 1 entre 518 y 519, Ringuelet.

Durante el primer día de audiencia, llevada adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 5, declaró Silvina Cabrera, una perito que realizó el relevamiento del lugar del hecho y la operación de autopsia. La profesional comentó: “Recibimos el llamado a las 7.30 y arribamos al lugar a las 8.15. Una señora se acercó a decirme que la víctima estaba embarazada, pero no le contesté”.

Cabrera recordó que el cuerpo “estaba vestido y, al acercarnos, vimos un arma de fuego apretada entre los muslos con el cañón apuntando hacia adelante, dos cartuchos y una vaina servida. En el rostro tenía un reguero de sangre y debajo de la cabeza, un charco”.

Durante su declaración, la testigo dijo que antes de su llegada podría haberse movido el cuerpo, ya que había gente no relacionada con el caso, además de policías, peritos fotográficos y planimétricos. Con respecto a la hipótesis de que la joven podría haberse disparado a sí misma, Cabrera explicó que “sí, por la posición del cuerpo, pero no por la del arma”. Además, aclaró que el disparo se realizó con el cañón presionado sobre la piel, no a distancia, y señaló que la víctima “tenía lesiones de defensa”.

Por su parte, el padre de la oficial fallecida, Orlando González, duda de la versión de los imputados, quienes “dijeron en sus declaraciones que no la conocían, pero en el libro de guardia ya lo tenían asentado antes de tiempo”.

Durante la audiencia preliminar, la fiscal Florencia Budiño afirmó que durante la madrugada del 25 de septiembre de 2001 “Vizcarra pasó a buscar a González y la llevó al encuentro de Veck. En el interior del auto, (el oficial) le disparó y luego se deshicieron del cuerpo”. Por su parte, el letrado que representa a Vizcarra, Juan José Barragán, dijo que “no estamos en presencia de un homicidio”. En igual sentido Adrián Fernández Koenig y Daniel Apaz, los abogados del imputado, destacaron la inocencia de su cliente.

La audiencia continuará hoy, ante los jueces Carmen Palacios Arias, Ezequiel Medrano y Andrés Vitali, con la declaración de más testigos.

Comienza el juicio por un asesinato a metros de la Terminal

El Tribunal Oral en lo Criminal nº 4 comenzará hoy el juicio a Omar Orlando Franco (29), acusado de haber asesinado a Andrea Castro, una joven hipoacúsica de 23 años, en septiembre de 2014.

Según la investigación, el 19 de septiembre de 2014, alrededor de las 15.50, en inmediaciones de 44 entre 2 y 3, el imputado se presentó en el lugar del hecho y apuñaló en el tórax a la joven, causándole la muerte.

El sujeto quedó filmado por cámaras de seguridad de comercios y municipales en el lugar del hecho y a la hora del asesinato. En los videos, se observa cuando va a comprar dos botellas de bebidas alcohólicas en el kiosco de 2 y 44, y luego se lo ve tomándolas en la vereda. Un empleado del comercio habría observado que el cliente se guardó un cuchillo en una mochila azul.

A pesar de que las cámaras no captaron el momento del ataque, el registro fílmico ubica al sospechoso en la cuadra a la hora del crimen. Además, un comerciante del lugar “escuchó el quejido de la víctima al momento del ataque.

El Tribunal está integrado por Julio Germán Alegre, Emir Caputo Tártara y Juan Carlos Bruni. La defensa oficial estará representada por María Vigorelli, mientras que la fiscal será Laura Lasarte.

Pericias psiquiátricas para el enfermero homicida

A instancias del Juzgado de Garantías nº 3 de nuestra ciudad, se ordenó realizar pericias psiquiátricas a Hernán Rodrigo Cueto, un enfermero acusado de asesinar a golpes a su hijastro de dos años, en el barrio Monasterio durante el 13 de agosto último.

La medida había sido requerida por el fiscal del caso, Fernando Cartasegna, y será llevada a cabo en la Asesoría Pericial el 22 de febrero y 6 de marzo próximos. Se busca determinar si el sujeto comprende la criminalidad de sus actos y completar las últimas pruebas antes de la solicitud de elevación a juicio.

Según se indicó durante la investigación, el niño, Gonzalo Villalba, había quedado al cuidado de su padrastro mientras su madre trabajaba en la zona del partido de Quilmes. El hecho se descubrió en la víspera del 13 de agosto, cuando el menor tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital de Niños Sor María Ludovica, pero cuando llegó los médicos constataron que no presentaba signos vitales.

Al revisar el cadáver, los profesionales establecieron que tenía heridas en diversas partes del cuerpo y que las mismas eran compatibles con golpes aplicados con gran violencia. Por ello, el fiscal caratuló la causa como “homicidio agravado con alevosía y ensañamiento”, y el imputado se encuentra con prisión preventiva.

