De película: chocaron un auto contra un súper en intento de asalto







El insólito suceso ocurrió por la madrugada en Gonnet, cuando delincuentes quisieron violentar las rejas del local. Aunque alcanzaron a romper dos vidrios, no pudieron ingresar

Los empleados del supermercado chino “Vigoroso”, ubicado en Camino Centenario entre 502 y 503, se asombraron al hacerse presentes en el local. “Fui el primero en arribar, cerca de las nueve. Cuando llegué ya no estaba el auto con el que rompieron la puerta, pero encontré todo destruido”, relató a este medio uno de los trabajadores del lugar.

La Policía constató que los ladrones no robaron dinero ni mercadería, por lo cual se conjeturó que todo quedó en un intento que, por razones aún desconocidas, no pudo prosperar.

El hecho ocurrió en la madrugada de ayer y hasta el cierre de esta edición no se había conseguido ningún testigo, aunque se estima que los presuntos delincuentes obraron cuando toda la comunidad estaba inmersa en los festejos del Carnaval desarrollados en la República de los Niños.

Según reconstruyó este medio, y por testimonios de vecinos, se cree que intentaron entrar al comercio chocando la reja con la parte trasera de un auto, modalidad que ya registra antecedentes en la zona.

“Todavía no podemos entender la brutalidad del hecho. Los daños principales fueron sobre las rejas y las vidrieras. Quienes lo hicieron estaban alcoholizados o no tuvieron la suficiente fuerza para derribar los fierros y se retiraron. El tema es que si alcanzaron a doblarlos, es imposible que el vehículo no haya quedado como una lata”, precisó otro empleado del local.

El mismo negocio había sufrido un robo hacía diez días, cuando un joven que empuñaba una botella de vidrio rota amenazó al cajero para luego robarle la plata de la recaudación. “Estamos preocupados porque acá cerca hay un baldío donde se juntan grupos que notamos hostigan a los vecinos. Y hay zonas oscuras, que son la carta blanca para el accionar de los ladrones. Buscamos que haya más patrulleros y seguridad, porque estos hechos no son casuales y no están desligados entre sí”, dijo un frentista.

