De Posadas a La Plata, con tres kilos de marihuana

Un joven de 23 años fue aprehendido en la Terminal de micros de nuestra ciudad cuando la Policía Federal encontró dentro de su bolso esa cantidad de droga, valuada en 200.000 pesos aproximadamente

Se trató de un operativo de rutina, como otros tantos que tuvieron lugar también en la Terminal de micros de La Plata, pero esta vez el resultado fue positivo. Fuentes policiales indicaron que ayer se incautaron casi tres kilos de marihuana que estaban dentro de un bolso, en el interior de un micro que había llegado hasta nuestra ciudad desde Posadas, en la provincia de Misiones. Por el incidente, un joven quedó demorado y deberá rendir cuentas ante la Justicia.

Cerca del mediodía comenzaron a llegar agentes de la fuerza de Capital Federal hasta la Terminal emplazada en Barrio Norte. Pero no lo hacían solos, sino que también iban con ellos los perros adiestrados para el hallazgo de estupefacientes, además de miembros de la Policía Local.

“Hacemos este trabajo de saturación de drogas desde febrero, y estaba establecido que hoy (por ayer) haríamos este allanamiento”, contó un pesquisa que trabajó en el caso.

Agregó que, al arribar una unidad de la empresa Crucero del Norte, fueron a revisarla. Al abrir el portaequipajes, los canes comenzaron a olfatear los bolsos, luego empezaron a abrir las valijas hasta que dieron con uno sospechoso.

Se inicia la pesquisa

“Era una cantidad importante; el pesaje se iba a hacer en las oficinas de la Federal pero, finalmente, se realizó acá mismo, en la Terminal, determinándose que en total eran 2.800 kilos”, detalló el vocero.

De inmediato dieron con el propietario del bolso, quien no supo explicar la procedencia del cargamento. “Quedó demorado. Declaró unas pocas palabras en el lugar, al igual que las personas que tomamos como testigos”, dijeron. Acerca del sospechoso, se informó que tiene 23 años y que, si bien no se sabe si es de Posadas, sí se estableció que “a La Plata vino de visita, porque no vive acá”, informaron.

Ahora, con la droga incautada, vendrá la segunda parte de la investigación: averiguar la procedencia y, sobre todo, el destino final de la marihuana. “De algo estamos convencidos: no era para consumo personal, sino para distribuirla en la ciudad, para meterla en el mercado negro interno”, puntualizó la fuente consultada por Trama Urbana.

Para empezar a avanzar en la pesquisa, será clave analizar el celular del sospechoso, que viajaba solo en la unidad. Se analizarán los contactos con los que se comunicaba el detenido, quienes también deberán dar explicaciones.