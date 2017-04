Delincuente armado robó en kiosco de Villa Elvira

Un delincuente armado ingresó ayer a la mañana a un kiosco del barrio Villa Elvira, amenazó a la propietaria y escapó con dinero de la caja registradora en un golpe que, según expresaron, duró escasos minutos.

El episodio se registró cerca de las 9, en un negocio ubicado en calle 10 entre 80 y 81. La dueña del lugar, víctima del atraco, le comentó a Trama Urbana: “Hacía una hora que había abierto. Llegó un hombre a comprar, tocó timbre como todo el mundo, y entró. Estaba con la cara descubierta, me pidió para cargar la SUBE y cuando me iba a pagar sacó un arma”.

La mujer aseguró que el hecho duró un abrir y cerrar de ojos: “Me pidió toda la plata, le di lo poco que tenía en cambio porque recién habíamos abierto y se fue. Así de simple. No tardó nada”.

Según la propietaria del kiosco, no es la primera vez que sucede una situación de estas características en la zona y mucho menos en el local: “A mí es la cuarta vez que me pasa desde que compré el comercio hace un año”.

En cuanto a la actitud del delincuente, afirmó: “Estuvo tranquilo en todo momento, nunca se violentó. Solamente me asusté cuando sacó el arma porque es una imagen demasiado traumática. Pero nunca me maltrató ni me golpeó. Cuando le di lo que tenía en la caja me pidió más. Como dije, hacía una hora que había abierto, por lo que no tenía mucho dinero. Evidentemente lo entendió y me creyó, así que se fue rápidamente”.

Personal policial del Comando de Patrullas, al mando de Ricardo Astopini, y agentes de la comisaría Octava, bajo las instrucciones de Carlos Prieto, acudieron a la denuncia realizada al servicio de emergencias 911. Si bien el ladrón escapó sin dejar rastro alguno, los investigadores confían en encontrarlo gracias a las características físicas brindadas por la víctima.