Delincuentes lo sorprendieron en la puerta de su casa, lo golpearon y escaparon con dinero





Sucedió en la localidad de Gonnet, más precisamente en 483 entre 20 y 21. El damnificado, de 65 años, se preparaba pasa salir a trabajar cuando fue abordado por ladrones armados. Tras atacarlo y dejarlo maniatado en el interior de su vivienda, huyeron con el botín

Un hombre de 65 años fue víctima de una violenta entradera en las últimas horas, cuando delincuentes armados lo tomaron por sorpresa mientras sacaba su auto del garaje y lo obligaron a entrar a su vivienda para sustraerle diversos objetos de valor y dinero en efectivo.

El hecho, que ocurrió la mañana del viernes, se dio a conocer recién en el día de ayer y tuvo como protagonista a Aníbal (65), un vecino de Gonnet que reside en la calle 483 entre 20 y 21. En diálogo con Trama Urbana, el damnificado explicó: “Todos los días salgo de casa a las 6.30 para ir a trabajar. Voy hasta City Bell y me tomo el micro que va a Buenos Aires. Ese día, como todas las mañanas, saqué el auto, lo estacioné y estaba por ir a cerrar el portón cuando, de la nada, apareció un Volkswagen Gol Trend, color negro, con individuos armados”.

Aníbal fue sorprendido y amenazado con armas de fuego para que descendiera del rodado: “Uno me dijo bajate porque te mato. Me sacaron el cinturón, me ataron, me amordazaron y me quisieron meter adentro de casa. Yo ya había colocado la alarma y todo, pero en ese momento me obligaron a abrir la puerta. Como no tenía la llave a mano porque había quedado en el vehículo, volvieron a buscarla e ingresamos. La alarma se activó y, de los nervios que tenía, no pude desactivarla. Obviamente los ladrones entraron en pánico y me apuntaron con el revólver para que la apagara”.

El violento desenlace

Alterados, los implicados comenzaron a golpear a la víctima, exigiéndole dinero y arrasando con cualquier cosa de valor que encontraron a su paso. “Me vaciaron la casa, se llevaron un montón de cosas. En la entrada, ni bien me agarraron, me sacaron cosas del bolsillo, los documentos, el reloj, el registro de conducir y la billetera. Adentro se robaron los televisores y una computadora. Me pegaron repetidamente en la cabeza y en la panza, fue una locura. Antes de irse, me dejaron maniatado de pies y manos, boca abajo, y me dijeron que me iban a matar”.

Los asaltantes sustrajeron no solo lo que había en el interior del domicilio, sino también el auto de Aníbal, un Volkswagen Voyage azul, patente PMR-446. Afortunadamente, las heridas recibidas no revistieron gravedad para el hombre: “Me hicieron una tomografía y me sacaron una placa abdominal para ver cómo estaban las costillas, pero estoy bien. Todos los vecinos sufrimos día a día lo mismo, nos atacan y nos roban”.

Su hija, María Antonella, hizo su descargo mediante redes sociales: “¿Acaso debemos acostumbrarnos a vivir con miedo y convertirnos en animales salvajes que solo actúan por instinto asesino? Solo pido, ruego, imploro vivir en paz. Si tengo que perder a alguien que sea meramente por la ley de la vida, que sea Dios quien me lo arrebate y no un hombre”.