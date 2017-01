Demencial pelea entre hermanos en Villa Elisa

Una brutal pelea a cuchillazos en Villa Elisa arrojó como resultado dos heridos, tratándose de hermanos que confrontaron entre sí.

Por causas que se desconocen, los involucrados se trenzaron en una lucha a las 9 del sábado en 44 entre 1 y 2 del mencionado barrio. Como resultado, un joven de 20 años terminó con serios cortes en su mano derecha, por lo que tuvo que ser traslado al Hospital San Roque de Gonnet. “Se había colocado él mismo un vendaje casero porque estaba perdiendo una notable cantidad de sangre”, sentenció un vocero, y agregó que “tuvo que recibir una transfusión si no, su estado de salud hubiera sido todavía más grave”.

El otro involucrado, de 22 años, también sufrió graves heridas pero no pudieron dar con él. “Revisamos los centros de salud, pero no apareció”. No dudan de que esté lastimado ya que había un camino de sangre que llevaba a su domicilio, lindante con el de su hermano, y adentro encontraron signos de lucha como botellas rotas, mobiliario caído y manchas hemáticas que no serían compatibles con las del primer herido.