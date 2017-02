Despiadado robo en Gonnet: “Uno intentó abusar de mí, pero otro lo detuvo”





Una familia sufrió dos hechos delictivos en 48 horas. En ambos casos apuntaron a las víctimas, les robaron y huyeron. Los atacantes continúan siendo buscados por la Justicia

En una entradera brutal, cuatro delincuentes amenazaron con abusar sexualmente de la dueña de casa frente a su novio y sus hijos, en un aberrante episodio que se registró en las últimas horas en Gonnet, informaron fuentes policiales.

El ilícito ocurrió el miércoles durante la madrugada, en un domicilio ubicado en 27 entre 497 y 498. Mariana, la damnificada, habló en exclusiva con este medio y declaró: “Se estaba por ir mi pareja en su moto.

Aproveché que no estaba sola para entrar mi auto, pero nos encontramos con cuatro ladrones armados bajando de un vehículo que nos amenazaron y nos hicieron entrar. Mis dos nenes estaban durmiendo. Tengo una hija discapacitada y les pedí por favor que no vayan a su habitación porque no sabía cómo podía llegar a reaccionar. Estaban muy nerviosos. Llevaban capuchas y se tapaban la boca. También tenían guantes, estaban preparados”.

Aún conmocionada por el momento vivido, la mujer detalló: “Se llevaron poco dinero en efectivo, pero robaron mi Renault Clío, el rodado de mi novio, una bici, electrodomésticos y todo lo que encontraron. Siempre que leía el diario veía que los robos comenzaban a suceder cada vez más cerca. Es la primera vez que me pasa algo así”.

En cuanto al accionar de los maleantes, agregó que “no nos ataron pero nos hicieron arrodillar y nos mantenían apuntados con un revólver en la cabeza. Uno intentó abusar de mí, pero otro lo detuvo y le dijo: Acá venimos a robar nada más. Fue realmente estremecedor”.

Desde la puerta de su propiedad añadió: “Se llevaron 500 pesos, por eso tuve miedo. Era muy poco y tal vez pensaban que estaba escondiendo más. Pero realmente no tenía más dinero”.

En el momento del atraco, un grupo de jóvenes estaba reunido en la esquina y varios de ellos vieron lo que había sucedido. “Los chicos llamaron al 911 y la Policía tardó 40 minutos en llegar. Uno de ellos siguió a los ladrones que iban en la moto de mi novio, los otros se habían ido en mi coche. A la altura de 25 y 508, los delincuentes comenzaron a dispararle, intentando pegarle en las piernas. Cuando sucedió eso, él se asustó y dejó de seguirlos”.

Los efectivos encontraron el vehículo en San Carlos y ya fue devuelto a su dueña. Sin embargo, el rodado menor todavía no apareció. Los malhechores siguen siendo buscados por los agentes.

El segundo robo

Cuando el miedo que generó la entradera aún continuaba latente, otro hecho delictivo perjudicó a los afectados. “El jueves a la tarde venía la acompañante terapéutica de mi hija y la asaltaron dos motochorros, justo en la esquina. Fueron dos los jóvenes que la apuntaron y se llevaron su mochila. Luego, ella vino a mi casa y estaba muy nerviosa. Hoy (por ayer) directamente no vino a trabajar”, finalizó Mariana respecto al último ilícito que se sufrió.

Agentes de la comisaría Decimotercera analizan ambos hechos en conjunto con el Comando de Patrullas La Plata.