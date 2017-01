Destrozaron la calesita histórica de Tolosa







Vándalos rompieron la estructura durante la madrugada. Los vecinos de la zona ya no saben qué hacer para frenar los delitos y volverán a reunirse con los encargados de la seguridad

Los robos y ataques vandálicos en Tolosa no se detienen. En esta oportunidad le tocó a la calesita ubicada en la plaza de 2 y 530, que fue destrozada durante la madrugada del domingo. Tras el hecho, los vecinos estallaron ante las autoridades policiales, ya que día a día se repiten sucesos de esta naturaleza.

Según se supo, los salvajes actuaron a pocos metros de una de las cámaras del MOPU, por lo que quedaron registrados. En los videos entregados por la Municipalidad de La Plata, y a los que este diario tuvo acceso, se ve que son cuatro jovenes, que actuaron a las 4.20.

Los lugareños, que no ocultan su malestar ante los reiterados hechos delictivos, pretenden que se tomen medidas ya que, hasta el momento, no pudieron obtener respuestas. La situación es tan grave que en las últimas horas el dueño de una panadería decidió cerrar las puertas del comercio para siempre, ya que adujo que no puede trabajar tranquilo. “Tengo un hijo, y priorizo eso antes que me maten trabajando”, expresó indignado días atrás. De hecho, este medio publicó el lamentable suceso en su edición del sábado.

El titular de una ONG de la zona, que impulsa diferentes medidas de seguridad, aseguró: “Ya no damos más. Los comerciantes cierran sus puertas, los vecinos tienen miedo de salir a la calle, el espacio público es agredido”, y graficó haciendo hincapié al hecho puntual ocurrido el domingo: “Esta calesita tiene un valor emotivo muy grande para los tolosanos de varias generaciones, y a pesar de haber una cámara que puso la Municipalidad luego del pedido vecinal, hoy (por ayer) nos desa­yunamos con este triste panorama".

Por último, sentenció: “Estamos en movimiento. Vamos a reconstruir la calesita. Tenemos pensado hacerlo el miércoles a las 19. Tolosa puede. Le vamos a devolver la sonrisa a nuestros chicos”.

Hasta el momento, nadie de la comisaría Sexta, con jurisdicción en la zona, pudo dar con alguno de los responsables.