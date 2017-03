Destrozaron la entrada de un comercio, robaron y cayeron











Sucedió ayer a la madrugada en el autoservicio de 6 y 68. Actuaron tres menores y un mayor, que fueron detenidos a pocas cuadras del lugar. Es la segunda vez en cuatro días que el negocio sufre un hecho de estas características

Ayer a la madrugada, un grupo de tres menores y un mayor asaltó un autoservicio ubicado en el barrio El Mondongo. Los implicados escaparon con dinero de la registradora pero fueron aprehendidos minutos más tarde, a dos cuadras del lugar, mientras huían a pie con el botín sustraído.

Se trata del segundo robo en cuatro días que sufre el negocio. En esta ocasión, lograron violentar una reja y uno de los vidrios de la entrada para ingresar por un pequeño orificio. Tanto en el robo del pasado viernes como en este, los ladrones quedaron filmados por las cámaras de seguridad, lo cual facilitó el posterior arresto.

Daniela, dueña del local, comentó: “A las 4.15 me llamaron de la empresa de alarmas, diciéndome que el dispositivo se había activado y que se había detectado movimiento en el salón del comercio. Así que encendí la cámara, me puse a observar y vi que había desorden y cosas caídas en el lugar”.

En ese momento, la mujer decidió dirigirse al autoservicio para corroborar lo observado en las filmaciones. “Llegué y noté que habían roto la reja y el vidrio de la entrada, quedando un orificio muy chiquito, por el cual debe haber ingresado alguien pequeño. Aparentemente sacaron la caja registradora pero, como no pasaba por la abertura, la tiraron al piso y sacaron los pocos billetes que había”, explicó la dueña.

Fuga y captura

Los implicados emprendieron la fuga rápidamente, pero no llegaron muy lejos. “La Policía me dijo que a las dos cuadras alcanzaron a detenerlos. Eran tres menores de 14, 15 y 17 años, y un joven de 18. Por lo que puede verse en el video, el que robaba era el más chico. Los agentes dijeron que dos de ellos ya tienen siete entradas en la comisaría. Vienen los padres a retirarlos y se los llevan, y vos todavía estás acá esperando que te tomen la denuncia”, expresó Daniela, visiblemente ofuscada por la situación.

Por otra parte, la víctima señaló que los efectivos de la fuerza local se encuentran únicamente sobre la avenida 7 y no ingresan en calles interiores para realizar patrullajes internos: “Toda la zona de El Mondongo está muy castigada. Desde 6 hasta 1 es tierra de nadie. Toda la Policía Local está apostada sobre 7, tomando mate, paveando, y no son capaces de salir a caminar o dar una vuelta por la manzana. En el robo del viernes, accioné dos veces el botón antipánico y el ladrón estuvo ocho minutos adentro del negocio, con la empleada a solas, encerrada. La Policía tardó 20 minutos en llegar al lugar. Vos tomás medidas de seguridad por todos lados, pero nada resulta efectivo porque las autoridades no trabajan en conjunto, y eso es peor sabiendo que la comisaría está acá cerca”.

Los aprehendidos fueron trasladados al asiento de la comisaría Novena por el delito de “robo”, comunicando el hecho a la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia de la doctora Di Lorenzo. Horas más tarde, los menores fueron derivados al Parador Juvenil de Abordaje Transitorio, donde quedaron a disposición de las autoridades.

