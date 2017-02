Desvalijan una casa de Villa Castells

Villa Castells no tiene paz y sus habitantes así lo manifiestan día tras día. En esta ocasión, un grupo todavía no determinado de delincuentes ingresó a una casa de la zona y la desvalijó, aprovechando que sus dueños no se encontraban, anunciaron ayer desde la fuerza.

En base al parte policial y a los dicho de los propios vecinos, los maleantes barretearon alrededor de las 22 del sábado la ventana de una vivienda emplazada en 5 entre 491 y 492, sin llamar la atención de nadie. Una vez que lograron ganar el interior, se apoderaron del dinero en efectivo que allí encontraron, una televisor y una netbook.

Con el botín en su poder, los cacos se fueron de la misma manera en que llegaron, y hasta el cierre de esta edición se mantenían en la clandestinidad. Ahora será tarea de los efectivos de la comisaría Decimotercera tratar de dar con ellos.