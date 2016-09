Desvalijan una inmobiliaria

Un grupo de delincuentes aún no identificado entró a un local de dicho rubro ubicado en el centro. Sustrajo televisores y dinero en efectivo. El hecho sucedió cuando no había nadie en el interior. Malestar en la zona

Un robo tuvo lugar en las últimas horas en una inmobiliaria en pleno centro de la ciudad, según informaron ayer fuentes policiales y judiciales. Aunque aún las razones no han sido esclarecidas, se supo que los ladrones sustrajeron dos LCD, un teléfono inalámbrico y dinero en efectivo.

El hecho ocurrió en 45 entre 16 y 17 cuando no había nadie en el local. Tras el asalto, uno de los dueños le contó a Trama Urbana lo sucedido: “Nos enteramos cuando uno de mis compañeros de la empresa fue abrir la oficina, que se encontraba con la traba puesta”. La denuncia se radicó en la comisaría Primera e interviene la UFI 9 de Autores Ignorados, a cargo de Fernando Cartasegna. La causa está caratulada como “robo por escalamiento”.

Ante la sorpresa por el estado en el que hallaron el lugar, uno de los dueños de la empresa se comunicó con un vecino. Luego de unos minutos de espera, y con su permiso, el damnificado saltó la medianera y se encontró con los rastros del robo. Allí vio que le habían sacado el blindex de la puerta. Después de una primera recorrida, comprobó que los delincuentes se movieron agachados por el interior del inmueble. Por tal motivo, no sonaron las alarmas.

“Se metieron por debajo de la mesa para no ser detectados por los láser de las alarmas. Nos revolvieron todo y se llevaron dos LCD de 32 pulgadas, un teléfono inalámbrico y 1.500 pesos”, agregó el propietario.

Rompieron todo

Además, y por la magnitud de los destrozos, se pudo saber que los atracadores rompieron el sistema de alarmas antes de irse. La víctima así lo describió a este diario: “Destrozaron desde el monitor donde veíamos la cámara de vigilancia hasta dos cámaras de fotos y accesorios de la computadora. Arrancaron también la caja fuerte, que no usábamos porque no teníamos llaves, por lo que en el interior no había dinero”.

Entre las hipótesis que barajaron los dueños, se señaló bajo sospecha a una obra en construcción abandonada hace dos meses, lindera a la inmobiliaria. “Especulamos que sacaron todo lo que nos robaron por la medianera hacia ese lugar”, concluyó uno de los propietarios, quien también marcó la actitud sospechosa de “unos chinos que vinieron la semana pasada”.

Por el momento no ha habido detenidos y se están analizando las cámaras de seguridad para dar con los autores del hecho.