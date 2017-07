Desvalijaron dos departamentos de la región

En la jornada de hoy un grupo desconocido de delincuentes ingresó a dos dúplex emplazados en 73 entre 115 y 116 y, en ausencia de sus moradores, se llevaron todo lo que encontraron, incluso algunos elementos de poco valor. “Nos topamos con esto ni bien volvimos y es mucha casualidad porque hace un mes le robaron a un vecina a mitad de cuadra y le revolvieron todo”, le contó a este medio uno de los damnificados dando cuenta de que se sospecha de un vecino del edificio o de alguien cercano a las personas que lo habitan.

A su vez, se lamentó diciendo que “ya no se puede vivir así”. Si bien es una frase trillada, no deja de tener fuerza debido a que los vecinos están cansados de no poder vivir con la seguridad mínima. Además, el mismo vecino detalló cómo fue que irrumpieron: “barretearon la cerradura, patearon una puerta y se metieron. Me revisaron todo a mí y mi vecino, nos dieron vuelta hasta los colchones y placards”, cerró.