Desvalijaron un local de ropa: "Fue alguien que conocía las prendas"







Ocurrió ayer a la madrugada en un negocio de Tolosa, cuya puerta forzaron casi profesionalmente, sin ocasionar destrozos para ingresar. Los dueños calculan una pérdida de 200.000 pesos en mercadería

Cuando la dueña de la casa de ropa Si tu quisieras, emplazada en 7 entre 523 bis y 524, llegó, como todas las mañanas, a abrir la cortina metálica del local, notó que un alambre la sostenía y se asustó. De inmediato, fue a buscar a un vecino para que la acompañara a entrar. Entonces se dieron cuenta de que el alambre había sido puesto intencionalmente por un desconocido, que barreteó la puerta para ingresar al comercio. “Ni bien entramos nos dimos cuenta de que se trataba de un robo. Me desvalijaron el negocio, estaba todo revuelto. Los objetos de menor valor no se los habían llevado. Creemos que no fue al voleo, sino que fue alguien que sabía cuál prenda tomar y cuál no. Y la puerta no estaba forzada, sino que la abrieron con conocimiento”, contó la mujer a este diario mientras esperaba que la Policía Científica comenzara con las primeras pericias.

Horas después del asalto, y ante el desconcierto de los propietarios, el escenario del local seguía intacto: un par de osos de peluche caídos en el suelo, los estantes vacíos, alguna vestimenta mezclada con otra, la caja de recaudación abierta de par en par. “Nos llamó la atención que se llevaran el cambio, billetes de veinte, de diez y de cinco pesos. Y que los billetes más grandes, que estaban escondidos, no los agarraran”, siguió en su relato la víctima.

El atraco, según calculan los investigadores, habría sido a la madrugada, cuando la circulación de autos suele disminuir y el movimiento se aquieta. Para los dueños, sin embargo, es extraño que el vecino de al lado, atento a los ruidos extraños, no haya escuchado nada.

“Eso demuestra que quien entró fue alguien que conocía las características del lugar. No se explica, si no, que nos robara a nosotros solos y no al negocio de ropa que está pegado al nuestro o a los locales de enfrente”, dijo la damnificada, que calculó la pérdida material en una suma cercana a los 200.000 pesos.

“Hace tres años que abrimos y nunca habíamos tenido un problema. Incluso, antes había una florería, y nunca en veinte años alguien hizo algo así en este lugar”, aseguraron los propietarios.

De acuerdo a las primeras pesquisas, y por lo que pudo averiguar este diario, la sospecha recaería en un cerrajero que habría arreglado la cerradura en la última semana. Los investigadores creen que el hecho de no estar forzada la puerta de vidrio es el indicio para pensar en alguien que actuó sin violencia, probablemente con las llaves. A pesar de ello, las víctimas pidieron no revelar sus propias conclusiones, por miedo a represalias. Lo que sí piensan es que entre los posibles delincuentes “podría haber una mujer, con conocimientos en cuanto a las prendas, por los vestidos, jeans y shorts que se robaron”.

Por las dimensiones del atraco, concluyeron: “Creemos que se fueron rápidamente en algún auto para trasladar la ropa, ya que se llevaron una gran cantidad”.