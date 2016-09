Doble crimen de Gorina: la pareja sigue prófuga

A pesar de que pesa una captura nacional e internacional, siguen sin ser detenidos

A casi dos semanas de haber ocurrido el doble crimen de Gorina, los dos acusados y sindicados como posibles autores autores materiales del hecho, continúan prófugos, según confirmaron fuentes judiciales a este medio.

Los cuerpos del medico cirujano, Guillermo Luna (65), y de su mujer, la anestesista Laura Favre (41) aparecieron acribillados a balazos dentro de una camioneta de Kía Montero negra, en la noche del 22 de agosto en calle 137 y 490. Se sospecha que el móvil del crimen estaría relacionado con el narcotráfico.

Sobre el el prestamista Sergio Ariel “Tota” Maydana (39) y su mujer, la suboficial de policía Flavia Silvina Rodríguez (32), pesa una orden de captura nacional e internacional desde la semana pasada, dictada por la Justicia local.

Mientras la DDI de La Plata continúa investigando con el apoyo del resto de las fuerzas de seguridad tanto provincial, nacional, vial y fronteriza, se supo que la madre de Rodríguez contactó a estudios jurídicos en busca de asesoramiento legal.

Otro los implicados en el caso es un hombre apodado el “Simpson”, quien fue condenado en 2006 a dos años y diez meses de prisión con ejecución condicional, y mediante un juicio abreviado acordó realizar tareas comunitarias y un tratamiento para su adicción a las drogas para no ir a prisión. Debido a sus antecedentes, los investigadores allanaron una vivienda familiar en busca de pistas, no obstante, aún no hay elementos suficientes para pedir su detención.

Maydana estuvo involucrado en 2001 en una causa penal denominada “Lolagate”, en la que fue acusado de hacer negociados con la obra social IOMA.