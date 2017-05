Doble Crimen en Punta Lara: la exnovia del “Ninja” Hidalgo se negó a declarar

Ayelén Arredondo (20), exnovia de Hugo Hidalgo, acusado por el doble femicidio en Punta Lara ocurrido en febrero último, se presentó hoy ante el fiscal Marcelo Romero pero se negó a declarar.

La joven se encuentra imputada en la causa por los mismos delitos que su expareja, con la diferencia de que se trata de una tipificación a partir de la versión de él y no de las pruebas que hay en la causa y que, hasta el momento, no la vinculan con los asesinatos. La joven hizo uso de su derecho de no prestar declaración.

Arredondo fue citada a indagatoria luego de que el “Ninja” había señalado a su expareja como la culpable de haber asesinado a golpes, puñaladas y enterrar a Maruja Chacón Pérez (50) y a su hija Shirley Cielo Barrientos (15) en un camping de Ensenada. Luego de ser notificada, la joven se presentó espontáneamente en la Fiscalía 6 para quedar a disposición.

Hidalgo está acusado de “homicidio cuádruplemente calificado por ensañamiento y alevosía, agravado por el vínculo”, y se encuentra con prisión preventiva. Aún resta que se le realicen las pericias psicológicas y psiquiátricas, mientras siguen declarando otros testigos de la causa.

