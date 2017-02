Doble femicidio de Punta Lara: el principal sospechoso sacó plata de un cajero

Continúa libre y en la zona, ya que el retiro de dinero lo hizo en un banco de Ensenada. Hoy se realizarán las autopsias sobre ambos cuerpos, por lo que se determinará data y mecánica de las muertes. Habrá una movilización a la fiscalía

Los investigadores del asesinato de Maruja Chacón Pérez (50) y su hija, Shirley Cielo Barrientos (15), las femeninas de nacionalidad peruana que aparecieron enterradas el pasado lunes dentro de una casa en Punta Lara , determinaron que el principal sospechoso del doble crimen extrajo efectivo de un cajero automático y creen que permanece aún en la zona, aseguraron ayer fuentes judiciales.

Pese a la intensa búsqueda que se lleva a cabo sobre el sospechoso, identificado como Hugo “El Ninja” Hidalgo (42), aún no se ha podido dar con él ya que todos los esfuerzos fueron infructuosos; en las últimas horas se allanaron distintas viviendas de conocidos y gente allegada a su círculo íntimo, pero no se encontraba. Precisamente, a pedido del fiscal Marcelo Romero la Policía Bonaerense inspeccionó cuatro fincas ubicadas en Punta Lara, Ensenada, Berisso y La Plata, aunque no tuvo éxito pese a que en una de ellas (en la del imputado) hallaron ropa con sangre.

“Continuaría en la región ya que ayer (por el miércoles) retiró dinero de un cajero automático en un banco de la zona”, dijo un pesquisa respecto al prófugo, quien le alquilaba a un compañero de trabajo la vivienda donde fueron hallados los cuerpos enterrados de ambas mujeres.

Hidalgo, que trabajaba como electricista en la empresa Media Caña radicada en Ensenada, renunció el primero de febrero y fue visto en la vecina localidad de Berisso el sábado, dos días antes de que hallaran los cadáveres.

Ayer trascendió que se dispuso un pedido de captura con alcance internacional, en tanto los detectives del Gabinete de Homicidio de la DDI analizan las cámaras de seguridad, entrecruzamientos telefónicos, redes sociales y testimonios de gente que lo conoce, ya que las pesquisas presumen que el hombre no dispone de medios suficientes como para dejar el país.

También la Justicia determinó que Hidalgo estuvo detenido en 2013, involucrado en una causa por proxenetismo y violencia de género en Paraguay. De acuerdo con los reportes judiciales de ese país, habría promovido a la prostitución a una expareja de 34 años, con la que convivía. Cuando lo llevaron a declarar dijo que “fue una decisión voluntaria” de la mujer, derivada de una “grave situación financiera”.

Jornada clave

Hoy será un día crucial en la causa, ya que se llevarán a cabo las operaciones de autopsia sobre ambos cuerpos, en lo que se podrá determinar si sufrieron un abuso sexual o, cuando menos, una tentativa del mismo. De esa manera, se orientaría el móvil de los homicidios, hasta el momento desconocido.

En tanto, desde el Consejo de Consulta de la Colectividad Peruana en La Plata convocaron a partir de las 11 a una movilización hasta las puertas de la fiscalía de La Plata (7 entre 56 y 57), para exigir que las autoridades responsables de la investigación aceleren la búsqueda del criminal.