Doble femicidio en Punta Lara: el “Ninja” acusó a su exnovia







En una declaración inédita, el principal acusado de matar a Maruja Chacón y a su hija ratificó su inocencia y dijo que fue otra persona

La declaración asombró a propios y extraños. Hugo “Ninja” Hidalgo se presentó ante el fiscal Marcelo Romero y acusó a su exnovia de haber asesinado a Maruja Chacón Pérez (50) y a su hija Shirley Cielo Barrientos (15 ), en un doble femicidio ocurrido en febrero de este año en Punta Lara.

“Soy inocente. Un sábado de enero me llamó mi exnovia, Ayelén Arredondo, de 20 años, llorando, y me dijo, desesperada, que me acercara hasta la casa donde encontraron a Cielo y a Maru. Me dirigí hasta la vivienda y cuando llegué estaba llorando. Me abrazó y me empezó a decir cosas que pocas veces me había dicho, como que me amaba y que la perdone por lo que había hecho”, relató el imputado.

Al respecto, Hidalgo agregó que, al no entender de qué hablaba la joven, le preguntó qué había hecho. Ante lo cual, la muchacha le habría señalado que ella fue quien cometió el doble femicidio. Asimismo, agregó que con Arredondo mantuvo una relación sentimental durante un año, y que tanto ella como las dos víctimas se conocían. Dijo, además, que con Barrientos y Pérez sólo tenía una relación de amistad.

Con referencia al motivo de la renuncia a su trabajo, comentó que: “Era algo que ya tenía previsto desde hacía mucho tiempo, no renuncié antes por pedido de mis compañeros, nada más”.

Ante la pregunta de por qué se había fugado de la ciudad, el “Ninja” dijo que se fue a Misiones “porque se me ocurrió en el momento, porque sabía que por no haber denunciado el hecho en su momento, iban a caer todos sobre mi”.

En tanto, el abogado que lo representa, Lucas Bianco, sostuvo que su defendido “no tiene forma de saber” por qué Arredondo habría asesinado a las dos mujeres. Además, explicó que el día del hecho, el acusado se encontraba “en la casa de él, a pocas cuadras de donde encontraron los cuerpos”.

Bianco agregó que de la vivienda donde fueron hallados los cadáveres, “según mi asistido, tenían llaves alrededor de cinco o seis personas más”.

Hidalgo afronta cargos por “homicidio cuádruplemente calificado por ensañamiento y alevosía”, agravado por el vínculo.