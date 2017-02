Dos choques con patrulleros como protagonistas





Dos accidentes automovilísticos con patrulleros de la policía implicados tuvieron lugar durante esta mañana en la ciudad. Por un lado, un movil de la fuerza de seguridad chocó contra un vehículo particular en la esquina de avenida 38 y 137. Producto del impacto, un policía debió ser trasladado con algunas heridas.

Según testigos que vieron el accidente, un Peugeot 307 que venía por 38 fue impactado por el movil policial, que se trasladaba por 137 y habría cruzado el semáforo en rojo. El coche particular terminó contra un alambrado. “El patrullero no me ve y cruza en rojo”, expresó el hombre que manejaba el vehículo particular.

En tanto, en otro de los siniestros viales un auto resultó con severos daños materiales luego de que un patrullero que venía en situación de persecución lo chocara en la esquina de avenida 44 y 143, mano a Olmos. Por este choque, dos efectivos de la fuerza debieron ser trasladados con heridas.